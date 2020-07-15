 

Мнение: Город шпионов?

15.07.2020, 4:41, Разное

Жители Хабаровска продолжают митинговать,  скандируя «Фургала домой!» «Суд присяжных Фургалу!», «Нет произволу!» и «Свободу!».  На четвертый день протеста на площади Ленина перед зданием правительства края собралось около трех тысяч человек. Полиция не вмешивается. И делает вид, что охраняет здание…

Забавно, что к жителям Хабаровска сегодня обратились хоккеисты местного «Амура», попросили не ходить на митинги в поддержку Фургала.

«Дорогие хабаровчане! Этот город нам не чужой, но пусть страсти кипят только на льду. Как видите, лед уже готов, мы всех вас ждем на арене», – сказали братья Владислав и Вячеслав Ушенины.

«Чтобы мы все вместе побеждали по льду, надо играть по правилам. И на льду, и в жизни», – сказал капитан «Амура», чешский легионер Михал Йордан.

Гражданин Чехии в роли миротворца – выглядит очень креативно. Это намек, что особо буйные протестующие могут повторить судьбу экс-журналиста Ивана Сафронова, подозреваемого в шпионаже на Чехию?

На снимке: Полиция у здания правительства Хабаровского края, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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