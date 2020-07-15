Мнение: О запуске процессов, способных взорвать Россию изнутри

15.07.2020, 4:23, Разное

Не про Хабаровск и его #протесты речь пойдёт. Там ситуация ещё более-менее управляемая. И вписывающаяся в относительно стройную концепцию противостояния элит.

А вот гораздо ближе к Москве происходят вещи действительно неприятные. Хотя про них блогосфера не пишет. И, как в позднем #СССР, всё узнаётся по Западным «голосам»…

Российские телеканалы постоянно с большим удовольствием показывают кадры из западных стран, где сносят памятники людям, которых еще недавно считали героями, а сейчас критикуют за #расизм и работорговлю. Пример оказался заразительным.

В Адлере, входящем в состав «Большого Сочи», по требованию черкесов демонтировали памятник русским военным, которые в XIX веке покоряли Кавказ, воюя с местным населением. Монумент подвигу русских солдат открыли 30 июня в месте, где в 1830-е годы царская армия возвела крепость Святого духа — первый русский оборонительный объект на кавказском побережье Чёрного моря. Памятник был выполнен в виде макета крепости, установленного на карте окрестностей.

Его появление возмутило черкесов. Те вспомнили, что русские солдаты действовали жёстко, подавляя черкесские бунты. При этом не более одной десятой погибших пали от русского оружия, остальные свалились от лишений, сопутствовавших карательным операциям. По мнению черкесов, это был настоящий геноцид.

Памятник демонтировали. А черкесская община теперь требует двигаться дальше. По мнению её лидеров, надо снести и монументы генералу Алексею Ермолову, который считается великим военачальником, планомерно завоёвывавшим для империи земли очередных народов. Возражения вызывает также возведенный пять лет назад в Сочи памятник царю Александру II, при царствовании которого Россия в 1864 году победно завершила завоевание кавказского побережья. В общем, процесс пошёл.

Что характерно, многочисленная, сильная и влиятельная черкесская диаспора проживает… в Турции. И именно оттуда поступали самые многочисленные протесты против монумента…

Советский Союз громко затрещал по швам, когда национальные окраины возмутились «имперским» прошлым. Сейчас #история повторяется?