 

Личное: Пьяненькая

15.07.2020, 4:06, Разное

Уже не в первый раз пьяная Ольга Бузова попадает в объективы камер. Скрупулёзный перечень бутылок в её райдере впечатляет.

Однако Голенька зашла ещё дальше и притащилась бухой уже на работу.  


Фото: Соцсети

Я — не нарколог и не собираюсь ставить окончательные и бесповоротные диагнозы. Я просто выражу своё личное мнение о том, что происходит с Бузовой: она — алкоголичка.

Если ты не можешь отказаться от алкоголя даже перед работой, то, на мой взгляд, у тебя — огромные с ним проблемы. Если вносишь в перечень обязательных для тебя предметов коньяк и вино, то, на мой взгляд, ты в своих отношениях и с тем, и с другим зашла опасно далеко.

За одну ночь и даже за один месяц ещё никто и никогда не спился. Опускание на дно алкоголизма — это не стремительное падение, а именно опускание. Медленное и поначалу незаметное сползание в бездну, если хотите.

Как мне кажется, именно это и происходит с Бузовой. В данном случае, мне не хочется её топить, на неё наезжать, над ней ржать.

 Мне хочется пожелать Бузовой перестать бухать и не быть марионеткой в руках алкоголя и тех, кому пьяная Оленька удобна и выгодна.

 А вы видите проблему в отношениях Бузовой с алкоголем?

Сама Оля этой проблемы не видит. Пожалуй, процитирую:

«Находилась в прекрасном настроении, встретилась с подругами и немного расслабилась. Раз в 16 лет я позволила себе выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, вы мне это простите!» 

Что посоветуете Оле? Сами бухаете?

Источник: Лена Миро



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