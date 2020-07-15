В МВД поддержали требование Зеленского ужесточить наказание для водителей

15.07.2020, 4:05, Новости дня

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко выразил поддержу президенту Владимиру Зеленскому в его требовании максимально наказывать виновников ДТП. Об этом замглавы МВД сказал агентству УНН в интервью, выдержки из которого опубликованы 14 июля.

Геращенко высказался об этом, комментируя случившееся 12 июля ДТП на Столичном шоссе в Киеве, жертвами которого стали четыре члена одной семьи.

“На сегодня подонок, который убил семью из четырех человек, может получить максимальный срок наказания 10 лет. Кроме того, по действующему Уголовному кодексу, он может выйти уже через полсрока, если будет вести себя хорошо в тюрьме. Таким образом, человек, которому сейчас 39 лет, который уже имеет судимость за убийство одного человека, убивший еще четырех человек, в 44 года будет снова гулять на улице и может снова сесть за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и убить другую семью. Поэтому я поддерживаю идею президента о том, что если человек раз уже убил кого-то на дороге, после того вышел и убил еще раз кого-то, то судам надо дать возможность присуждать вплоть до пожизненного заключения”, – сказал Геращенко.

По данным полиции, 12 июля автомобиль Mercedes-Benz вначале столкнулся с автомобилем, который двигался с ним в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Hyundai, в котором ехала семья – родители и трое детей.

Позже стало известно, что за рулем Mercedes находился Антон Желепа, а в Hyundai – семья Цуркановых.

На месте аварии погибли оба взрослых и восьмилетняя девочка, в больнице скончался 10-летний мальчик. В медучреждении в тяжелом состоянии находится третий ребенок – 12-летний мальчик.

Полиция сообщила Желепе о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, в момент ДТП подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко рассказал, что в момент аварии у Желепы не было при себе водительских прав, а владелица Mercedes-Benz ML заявила о незаконном завладении ее автомобилем.

13 июля Зеленский потребовал “жестко и надолго” наказывать виновников подобных аварий.

14 июля Желепу арестовали, свою вину он признал.