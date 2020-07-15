 

Мнение: Эти твари спасут твою жизнь любой ценой

15.07.2020, 4:00, Разное

И вот – лучшее пророчество из тех, что я читал (а их сейчас сотни, пишут все). Но от Андрея Починкова, моего френда из Праги – в самую точку и по смыслу, и по стилю: трезвый, спокойный, печальный взгляд нормального человека, оказавшегося в сбрендившем мире… и понявшего, что он тут застрял НАДОЛГО.

“У меня для вас две новости – плохая и очень плохая.
Плохая – всемирного локдауна скорее всего больше не будет, какими бы ужасными ни были цифры зараженных и умерших. По банальной причине, о которой я говорил с самого начала – у властей не хватит на это денег. Правительства уже сейчас на грани банкротства, дефициты госбюджетов растут как на дрожжах.
Почему эта новость плохая? Потому что многим придется снять розовые очки и понять, что “спасение каждой человеческой жизни”, ради которого устраивали локдаун – цель недостижимая, утопическая. Всё было напрасно. Ногу отрезали, но спасти пациента не удалось.
Очень плохая – нас ждут годы упорной сизифовой борьбы с вирусами. С миллионами вирусов всех мастей. Мы будем постоянно то снимать, то надевать маски. Предприятия будут постоянно закрываться-открываться. Нам придется постоянно следить за решениями партии и правительства, чтобы не платить громадные штрафы за “нарушение режима чрезвычайного положения”. Мы не сможем планировать свои действия даже на самое близкое будущее. Мы утратили дееспособность, превратились из субъектов человеческой деятельности в объекты государственной заботы о нашем здоровье.
Чешский официальный эпидемиолог Растислав Мадьяр уже знает, когда ношение масок снова станет обязательным – в октябре. Он окончательно стал ясновидцем и общается с вирусом напрямую.
В Словакии и Британии значительно выросли штрафы для тех, кто после поездок за рубеж не сдал отчет о поездке официальным врачам.
И это только начало!”

Так и есть. Властям по всему миру очень понравилось спасать жизни подданных – и хрен они от этой забавы откажутся. А оплачивать развлечение будем все мы – штрафами. Это безубыточная экономика, в которой к тому ж будут запрещены протесты: вирус! В России, кстати, пока еще самый веселый барак в этом мировом концлагере – у нас власти все еще по инерции делают вид, что победили вирус. Но они опомнятся, это неизбежно, увы.

Источник: Размышления вольного социолога



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