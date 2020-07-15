 

Ливийская армия Хафтара приготовилась к большой битве за Сирт

15.07.2020, 3:30, Новости дня

В ближайшее время состоится большая битва за город Сирт, сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари.

Он сообщил, что в районе Сирта и муниципалитета Эль-Джуфра происходят масштабные перемещения формирований Правительства национального согласия и сил Турции.

«В ближайшие часы мы станем свидетелями крупного сражения в окрестностях Сирта и Эль-Джуфры», – приводит слова аль-Мисмари ТАСС со ссылкой на «Аль-Хадас». 

ЛНА, по его словам, «ожидает начала боев в любой момент». Сама Ливийская национальная армия «не нападает», но намерена «сдерживать любые силы, которые попытаются пойти на штурм».

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, контролирущими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА и обещал не допустить захват Сирта, который сейчас контролируется Ливийской национальной армией.



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