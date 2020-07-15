Ученые обнаружили, что на первом этапе деменции развивается классическая апатия

15.07.2020, 3:25, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что одним из первых признаков старческого слабоумия является классическая апатия, а не депрессия, как считалось ранее.

Результаты нового исследования указывают на то, что при диагностике начальных этапов старческого слабоумия особое внимание нужно уделить апатии. Апатия является резким уменьшением проявлений целенаправленного поведения человека. Подобное состояние – это признак нарушения мотивации человека.

Во время депрессии люди теряют интерес к происходящему, становятся вялыми и безразличными. Пациенты в таком состоянии проявляют пессимистические взгляды на окружающую действительность. В некоторых случаях, периодическая депрессия в пожилом возрасте может указывать на начальную стадию развития одной из форм деменции.