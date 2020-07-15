 

Очевидец согласился дать показания о присутствии военных самолетов при крушении MH17

15.07.2020, 3:08, Новости дня

Свидетель Артем Трясков, который сообщал о том, что в день крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты, сообщил о готовности дать показания в суде под присягой.

Журналист Яна Ерлашова взяла у Тряскова интервью, которое было опубликовано Bonanza Media.

Трясков подчеркнул, что готов дать показания официальным лицам, ведущим расследование, передает ТАСС.

Платформа Bellingcat утверждала, что очевидец отказался общаться с ее журналистом. Bellingcat трактовала отказ как доказательство того, что свидетель лжет об истребителях в небе. 

Трясков, комментируя ситуацию с Bellingcat, заявил: «Все – неправда». Он пояснил, что с ним через соцсеть связался «какой-то непонятный человек», представившийся журналистом. На странице этого журналиста не было «ни одной фотографии», при этом было «написано, что станица несколько раз удалялась, восстанавливалась».

«Мало ли кто он такой. Конечно, я ему напишу, что ничего не видел и ничего не знаю», – сказал Трясков, отметив, что за журналиста себя мог выдавать и сотрудник Службы безопасности Украины.

Если бы вопросы задавал «какой-то сбушник», сказал Трясков, были все основания опасаться за свою жизнь, хотя он просто «вышел не вовремя из дома, посмотрел вверх и увидел два (военных) самолета, которые разлетались в разные стороны».



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