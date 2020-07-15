Ермак собрал голоса для решения кадровых вопросов, Арахамия заблокировал создание комиссии по “пленкам Деркача”. Главное из Telegram-каналов

15.07.2020, 3:00, Новости дня

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Законопроект, позволяющий отправить Сытника в отставку, “тихо убрали из Рады”

Бывший нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко утверждает, что глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия “сделал все возможное для того, чтобы самоубийственный законопроект”, которым предлагалось расширить перечень оснований для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины, “тихо убрали из Рады”.

“Таким образом, Арахамия спас Офис президента от необходимости заходить в конфликт с мировыми столицами типа Вашингтона или Берлина, для которых создание НАБУ стало важным результатом усилий по искоренению топ-коррупции в Украине. Также это сломало сценарий самого [бизнесмена Игоря] Коломойского, который не любит НАБУ из-за расследования дел по “ПриватБанку” и “Укрнафті”, – пишет экс-депутат.

В свою очередь Telegram-канал “Легитимный” утверждает, что Офис президента решил “использовать этот [законопроект] для торгов” с нынешним директором НАБУ Артемом Сытником.

“Ему дали время. Помогли, конечно, лоббисты и определенные факты против определенных крупных игроков, которыми он обладает”, – пишет паблик.

Законопроект №3133 был зарегистрирован в парламенте в феврале. Он, в частности, предлагает дополнить ст. 6 закона “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” дополнительным основанием для увольнения директора ведомства – вступлением в силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за связанное с коррупцией преступление.

Депутаты отмечали, что этот законопроект позволит уволить директора НАБУ Артема Сытника (в 2019 году с главы бюро суд взыскал штраф в размере 3,4 тыс. грн за нарушение ограничений по получению подарков, Сытника внесли в реестр коррупционеров).

Против принятия законопроекта также выступали международные партнеры Украины.

На внеочередном заседании Рады 14 июля документ отправили на повторное первое чтение.

Ермак собрал голоса для назначения нового вице-премьера и главы АМКУ

Паблик “Резидент” сообщил, что глава Офиса президента Андрей Ермак собрал необходимые голоса для решения кадровых вопросов. По информации Telegram-канала, кроме “Слуги народа” за назначение Олега Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности и Ольги Пищанской – главой Антимонопольного комитета готовы проголосовать депутатские группы “Довіра” и “За майбутнє”, а также внефракционные депутаты.

Входит ли в этот пакет голосование за назначение нового председателя Национального банка Украины (его имя пока не называлось), канал не уточняет.

Эти вопросы, как ожидается, Верховная Рада рассмотрит до конца текущей недели.

Масочный режим могут отменить?

“Резидент” со ссылкой на источник в Офисе президента утверждает, что власти обсуждали отмену масочного режима якобы потому, что он “очень злит людей”.

“[Президент Украины] Владимир Зеленский попросил Министерство здравоохранения в течение 10 дней подготовить инициативы по отмене карантинных ограничений, которые вызывают негатив в обществе”, – сказал анонимный собеседник анонимного Telegram-канала.

Создание ВСК по “пленкам Деркача” заблокировано

Telegram-канал “Темный рыцарь” утверждает, что создание следственной комиссии по “пленкам Деркача” (несколько аудиозаписей якобы разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, которые были опубликованы экс-регионалом, внефракционным нардепом Андреем Деркачом) заблокировано.

“Эта комиссия была зарегистрирована депутатом от “Слуги народа” Сергеем Демченко. После формирования списка и голосования регламентного комитета за создание этой комиссии [глава фракции “Слуги народа” Давид] Арахамия сказал [депутату от “Слуги народа” Максиму] Дырдину отозвать свою кандидатуру, и тот отозвал, чем заблокировал работу комиссии. Новой кандидатуры от фракции в комиссию нет”, – говорится в сообщении.