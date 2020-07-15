Оккупационная власть Крыма отменила обсервацию для приезжих

15.07.2020, 3:00, Новости дня

В оккупированном Крыму отменили обязательную обсервацию для граждан, въезжающих на полуостров, в том числе с территории материковой Украины. Об этом сообщает “Крым.Реалии”.

По информации издания, новые правила въезда будут действовать с 15 июля. Соответствующие поправки внесены в указ “главой администрации” полуострова Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности.

Ранее все граждане, которые прибывали на территорию Крымского полуострова через контрольные пункты въезда-выезда “Чонгар”, “Каланчак” и “Чаплинка” на админгранице с Херсонской областью, должны были проходить 14-дневный карантин.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Работа пунктов пропуска на территорию аннексированного Россией Крыма была приостановлена 17 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.

15 июня сообщалось, что работа всех контрольных пунктов въезда-выезда на административной границе оккупированного Крыма и Херсонской области восстановлена.