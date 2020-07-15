Мнение: Подрыв российско-турецкого патруля
15.07.2020, 2:54, Разное
Видео подрыва совместного российско-турецкого патруля https://colonelcassad.livejournal.com/6018532.html.
Похоже на подрыв шахид-мобиля.
Последствия можно увидеть на заглавной фотографии.
Министерство обороны Турции отметило, что в результате атаки погибших среди российских и турецких солдат не было, российская и турецкая машины получили повреждения. Патрули будут продолжаться с принятием необходимых мер безопасности. Точное кол-во раненых турецких солдат пока неизвестно (у наших трое раненых).
Источник: Colonel Cassad
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