 

Мнение: Подрыв российско-турецкого патруля

15.07.2020, 2:54, Разное

Видео подрыва совместного российско-турецкого патруля https://colonelcassad.livejournal.com/6018532.html.
Похоже на подрыв шахид-мобиля.
Последствия можно увидеть на заглавной фотографии.

Министерство обороны Турции отметило, что в результате атаки погибших среди российских и турецких солдат не было, российская и турецкая машины получили повреждения. Патрули будут продолжаться с принятием необходимых мер безопасности. Точное кол-во раненых турецких солдат пока неизвестно (у наших трое раненых).

Источник: Colonel Cassad



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