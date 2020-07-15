 

Канье Уэст не смог соперничать с Трампом и Байденом по поддержке избирателей

15.07.2020, 2:30, Новости дня

По уровню поддержки среди избирателей заявивший о намерении баллотироваться на пост президента США рэпер Канье Уэст сильно уступает Дональду Трампу и Джо Байдену, свидетельствует опрос, проведенный Redfield & Wilton Strategies.

Уэста поддержали 2% респондентов, Трампа – 39%, Байдена – 48%, передает РИА «Новости».

56% участников опроса вообще не поверили в серьезность намерений Уэста, еще 24% сомневаются, только 20% поверили, что он действительно намерен бороться за президентское кресло. 

55% респондентов осудили Уэста за его заявление о намерении принять участие в выборах, 18% – одобрили.

Онлайн-опрос проводился 9 июля. В опросе приняли участие 2 тыс. человек.

Redfield & Wilton Strategies входит в Британский совет по опросам – ассоциацию исследовательских компаний, чьи исследования часто публикуются в местных СМИ.

5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Близкие к музыканту источники утверждают, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за психического расстройства.



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