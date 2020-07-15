 

Суд лишил спикера Архангельской гордумы диплома: депутат не заканчивала школу

15.07.2020, 2:26, Разное

Ломоносовский суд Архангельска признал недействительным диплом о высшем образовании председателя городской думы Валентины Сыровой. На сайте суда сообщается, что Поморский государственный университет имени Ломоносова (ныне — САФУ) незаконно выдал ей диплом по специальности «Менеджмент организации» после прохождения сокращенной программы обучения.

Оказалось, что Сырова никогда не заканчивала общеобразовательной школы или ПТУ, а значит, не могла быть принятой в вуз. Суд согласился с доводами прокуратуры, не обнаружив никаких признаков наличия у главы городской Думы полного школьного образования.

Иск был подан по указанию Генеральной прокуратуры, куда обратилась депутат областного заксобрания Ирина Чиркова. Ранее отсутствие у Сыровой аттестата на момент зачисления в вуз подтвердила проведенная по запросу Чирковой проверка Следственного комитета. Спикер тогда назвала разговоры о незаконном получении ею диплома «элементарной раскачкой ситуации».

Валентина Сырова работает в гордуме четвертый срок, второй — в должности председателя, избрана по списку «Единой России». В ее биографии на официальном сайте Архангельской администрации указано, что гражданка представляет Россию в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, а также является членом Российского военно-исторического общества.

Татьяна Брицкая
собкор в Заполярье

Источник: Новая газета



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