Эксперты рассказали, как при помощи сорной травы сделать вино и сыр

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15.07.2020, 2:18, Новости дня

Во время нового исследования специалисты обнаружили, что экстракт череды волосистой является перспективным источником ферментов для пищевой промышленности.

Ученые считают, что вещества, которые были получены из череды, могут быть доступной растительной альтернативой дорогим ферментам, которые нужны для виноделия и сыроварения. Обнаружилось, что экстракт из мякоти листьев череды волосистой Bidens pilosa L. способствует ускорению расщепления пептидных связей белка.

Как утверждают эксперты, они смогли определить оптимальные условия ферментативной активности экстракта листьев череды. В будущем это позволит ученым адаптировать растение для применения в различных технологических процессах.



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