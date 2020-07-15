Эксперты рассказали, чем полезны маринованные каперсы

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15.07.2020, 2:18, Новости дня

Обнаружилось, что соединение, содержащееся в известных солениях, активирует белки, которые нужны нормальной деятельности мозга и сердца человека. Такое открытие, по словам ученых, может помочь в вопросах лечения эпилепсии и нарушений сердечного ритма.

Ученые обнаружили, что в каперсах присутствует соединение под названием кверцетин, которое обладает способностью напрямую регулировать белки, необходимые для мышления, сокращения мышц, сердцебиения и нормального функционирования желудочно-кишечного тракта, поджелудочной и щитовидной железы.

Растительный биофлавоноид кверцетин модулирует ионные каналы калия в семействе генов KCNQ. Дисфункция этих каналов связана с диабетом, аритмией и эпилепсией.



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