В США полицейский застрелил мужчину после конфликта из-за маски

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15.07.2020, 1:54, Новости дня

14 июля в американском городе Гранд-Ледж (штат Мичиган) заместитель шерифа нанес смертельное огнестрельное ранение 43-летнему мужчине, который в магазине вступил в конфликт из-за отсутствия медицинской маски на лице.

Об этом сообщила лейтенант полиции Брайан Олексик, информирует Associated Press.

По данным американских правоохранителей, в магазине Quality Dairy вспыхнул скандал из-за отсутствия маски у посетителя. В ходе спора ножевое ранение получил 77-летний мужчина, который находится в стабильном состоянии.

Позже человек с ножом попытался напасть на полицейского в жилом районе, но страж порядка выстрелил в оппонента. С ранением пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Агентство отмечает, что до своей гибели Шон Руис работал в департаменте транспорта Мичигана.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 14 июля количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 13,1 млн,  умерли почти 575 тыс. человек. США лидируют по числу заражений (почти 3,4 млн) и смертей (136 117).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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