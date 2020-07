Центризбирком Беларуси устранил двух реальных претендентов на победу на выборах

15.07.2020, 1:40, Новости дня

Во вторник, 14 июля, Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь зарегистрировала пять кандидатов для участия в президентских выборах, назначенных на 9 августа.

По итогам заседания ЦИК РБ зарегистрированы в (алфавитном порядке) Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Двум самым популярным претендентам от оппозиции – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало – в регистрации отказано.

Загрузить Adobe Flash Player

Embed

share

ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов на выборы президента

Embed

share

The code has been copied to your clipboard.

width

px

height

px

Поделись на Facebook

Поделись в Twitter





The URL has been copied to your clipboard

No media source currently available

0:00

0:01:31

0:00

Direct link

240p | 4,4MB

360p | 7,3MB

480p | 11,9MB

720p | 25,4MB

1080p | 40,9MB

Андрей Дмитриев после получения регистрационного удостоверения обратился к присутствующим с речью, в которой он предложил белорусским властям отпустить всех политзаключенных, а главу белорусского ЦИК Лидию Ермошину призвал забрать заявление на Сергея Тихановского из-за которого на того было заведено очередное уголовное дело.

Светлана Тихановская поблагодарила тех, собирал подписи в ее поддержку и добавила: «Я думала, Виктора Бабарико все-таки зарегистрируют. Мы подумаем над целесообразностью объединения с другими кандидатами».

Представители штаба самого Бабарико заявили, что обратятся в Верховный суд республики с требованием отменить решение ЦИК и зарегистрировать кандидатами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, а также изменить меру пресечения всем политзаключенным.

В свою очередь Валерий Цепкало заявил, что также будет подавать жалобу в Верховный суд с требованием отменить свою нерегистрацию. И при этом добавил: «Но мы не питаем никаких иллюзий в отношении того, какое решение он вынесет. У нас нет принципа разделения властей, который существует в большинстве развитых стран мира. У нас, к сожалению, есть только одна власть, она же является и исполнительной, и законодательной, и судебной».

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» обратилась к белорусским экспертам с просьбой прокомментировать список зарегистрированных кандидатов в президенты и спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

«Массовые репрессии в значительной степени сбили протестный накал»

Политолог Валерий Карбалевич не удивлен тем, что Лукашенко убрал двух самых сильных своих соперников. «Если бы в Беларуси прошли честные конкурентные выборы, я думаю, что именно эти два кандидата – Валерий Цепкало и Виктор Бабарико вышли бы во второй тур, а Лукашенко мог бы даже туда не пройти. Он их и убрал, чтобы они не мешали ему оставаться у власти дальше», – считает Карбалевич.

Оставшихся альтернативных кандидатов он оценивает сдержанно: «Среди них нет таких популярных фигур, которые могли бы составить конкуренцию Александру Лукашенко. И если они идут вчетвером, то они размазывают весь протестный электорат, и в таком случае Лукашенко может одержать победу».

Политолог добавил, что он не исключает ситуацию, при которой оставшиеся претенденты объединяют усилия и выдвигают единую альтернативную кандидатуру. «Скажем, это были бы Андрей Дмитриев или Сергей Черечень. В этом случае могла бы быть интрига, и Лукашенко мог бы реально проиграть этому объединенному кандидату. Потому что он очень непопулярен. Но такой вариант маловероятен, поэтому самый простой прогноз, что выборы пройдут по обычному белорусскому сценарию, где Лукашенко объявят победителем, набравшим, процентов восемьдесят. В этом нет ничего нового, так проходили все предыдущие выборы», – напоминает Валерий Карбалевич.

Протестная активность белорусских избирателей, которая была достаточно высока в мае-июне, по мнению собеседника «Голоса Америки» после регистрации кандидатов пойдет на спад. «Те люди, которые сейчас активно подключились к политике, а раньше никогда ею не занимались, собирались участвовать именно в легальном, законном политическом процессе под названием “президентские выборы”. К политической революции они, скорее всего, не готовы. И поскольку власти уже прибегли к серьезным политическим репрессиям – с начала кампании в Беларуси уже задержаны около семисот человек, а двадцать пять человек правозащитники объявили политзаключенными – то эти массовые репрессии в значительной степени сбили этот накал. И я боюсь, что этот накал может уйти в социальные сети или на кухню. А на улицу, и в off-line это может не вылиться», –прогнозирует Валерий Карбалевич.

9 августа Александру Лукашенко могут «нарисовать» больше 80% голосов

Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников считает, что из всех зарегистрированных кандидатов в президенты единственной реально оппозиционной Александру Лукашенко фигурой, вокруг которой может объединиться протестный электорат, является Светлана Тихановская. «С точки зрения режима, остальные – это спарринг-партнеры. А с их собственной точки зрения – это люди, которые решают в ходе этой избирательной кампании свои локальные политические задачи. То есть – поддержание своего статуса в качестве политика национального масштаба, привлечение внимания к собственной организации и наращивание собственного (политического) веса и потенциала», – отмечает эксперт.

Помешать объединению сил вокруг Светланы Тихановской может нежелание незарегистрированных кандидатов передавать ей свой электорат. В разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» Андрей Поротников констатировал, что белорусские оппозиционеры очень сильно одержимы амбициям. «Причем, амбиции в большинстве случаев необоснованные, но они перевешивают рациональные соображения. Но шанс на объединение не нулевой, он есть, однако надо понимать, что помимо сложения потенциала самих Тихановской, Цепкало и Бабарико есть еще и фактор сложения их электората. То есть, люди, которые подписывались за конкретных альтернативных кандидатов, прежде всего, подписывались против Лукашенко. И этот протестный электорат имеет очень четкую точку консолидации своей активности – Светлану Тихановскую. И нет никаких сомнений в том, что она действительно оппозиционно настроенный кандидат», – считает руководитель проекта Belarus Security Blog.

Отвечая на вопрос, насколько сегодня в Беларуси высок протестный потенциал, Андрей Поротников замечает, что в настоящее время этого не знает никто. «Что касается протестов из-за результатов регистрации, то серьезного масштаба они не наберут, потому что власти решили, сняв Бабарико и Цепкало, все-таки оставить Тихановскую, тем самым, как бы, говоря недовольным: боритесь дальше вместе с ней.

Другое дело, что 9 августа ситуация может поменяться. Уж не знаю, каких дров режим наломает за это время, и насколько высок будет градус общественного недовольства и возмущения той картинкой – очевидно, неадекватной – которую власти нарисуют вечером дня голосования. А свидетельства такие, что они хотят нарисовать Лукашенко больше 80%. Что просто не подтверждается ничем, даже известными фактами из государственной социологии», – заключает Андрей Поротников.