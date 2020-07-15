 

В Минске на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали более 80 человек

15.07.2020, 1:20, Разное

В Минске и других городах Беларуси начались акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на пост президента Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По данным правозащитного центра «Весна», в столице  задержаны более 80 человек, среди них — журналисты.

Так, силовики задержали двух корреспондентов «Еврорадио» — Михася Ильина и Артема Майорова, которые вели прямой эфир с проспекта Независимости в Минске. Именно там сегодня собрались протестующие и устроили стихийное шествие. Полиция требовала от них разойтись, так как акция не была согласована, и жестко задерживала участников демонстрации. Некоторых в автозак уводили сотрудники в штатском. Очевидцы публикуют видео столкновений вышедших на улицу жителей Минска и бойцов ОМОНа.

Задержанные есть и в других городах, где проходят аналогичные акции: в Гомеле (10 человек), в Бресте (7 человек), Бобруйске (2 человека) и других.

МВД Беларуси призвало жителей страны воздержаться от участия в стихийных митингах. «МВД констатирует, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Беларуси, призывают жителей собраться на улицах городов нашей страны для проведения несанкционированных акций… Просим белорусов проявить разум и мудрость», — сообщило МВД в своем телеграм-канале.

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Напомним, сегодня ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать кандидатом в президенты арестованного в июне экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которому удалось собрать необходимое для выдвижения количество голосов. Глава ЦИК мотивировала это решение нарушениями в декларации Бабарико.

Ранее в регистрации также отказали экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало, которому ЦИК забраковал больше половины собранных подписей. Таким образом, наиболее сильные соперники Александра Лукашенко, который также баллотируется на выборы, выбыли из президентской гонки.

Источник: Новая газета



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