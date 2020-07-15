 

Армения обвинила Азербайджан в использовании РСЗО «Град»

15.07.2020, 1:16, Новости дня

Азербайджан использовал против Армении РСЗО «Град», сообщил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.

По его словам, «танки – не самое тяжелое вооружение, которое применялось» Азербайджаном. Ованнисян сообщил, что «использовались гаубицы, РСЗО «Град».

Он сообщил, что число сбитых «с 12 июня азербайджанских беспилотников, в том числе дорогостоящего БПЛА Hermes 900, превышает пять и приближается к десяти», передает РИА «Новости».

Ованнисян заявил, что напряженность на армяно-азербайджанской границе снизилась – «спокойствие установилось примерно с 18.00 (17.00 мск)».

«Мало обстрелов, во всяком случае нет обстрелов из крупнокалиберного оружия», – отметил он, добавив, что Азербайджан вел огонь по населенным пунктам Чинари, Айгепар, Неркин, Кармирахбюр, Паравакар, а также Берд.

Под огонь попали гражданские цели, сообщил Ованнисян, но «мирное население, к счастью, не пострадало».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.



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