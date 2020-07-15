Специалисты выяснили, чем питались кошки, пока не начали жить с человеком

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15.07.2020, 1:14, Новости дня

Ученые из Польши рассказали об особенностях питания полудиких кошек, которые жили во времена неолита.

Во время нового исследования специалисты измерили концентрацию изотопов в костях древних домашних и диких кошек, коров, собак, а также других домашних животных времен позднего неолита, которые были обнаружены внутри пещер Перспективная и Смолень-III. Учеными проводился анализ останков кошек античности и средневековья.

Обнаружилось, что рацион питания древних кошек и их диких сородичей был практически одинаковым. Древние кошки питались мелкими птицами и грызунами, которые уничтожали урожай земледельцев. На этом этапе животные практически не зависели от людей, хоть и жили рядом с ними.



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