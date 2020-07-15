Специалисты научились редактировать гены при помощи красного света

15.07.2020, 0:06, Новости дня

Учеными была разработана новая система, позволяющая на основе света дальнего красного диапазона редактировать гены в клетках млекопитающих.

Дальний красный свет не участвует в фотосинтезе, он находится между красным и инфракрасным. Во время нового исследования команда ученых обнаружила, что он способен упростить процесс изменения структуры генома в органах.

Специалисты смогли эффективно редактировать отдельные участки генов, которые расположены в клетках млекопитающих, путем использования системы split-Cas9 в сочетании с освещением на основе светодиодов дальнего красного света. Применение нового метода помогло группе экспертов успешно изменить онкоген в опухоли мыши. По словам исследователей, в будущем новая система может быть применена для программируемого редактирования генома тканей в биомедицинском и в биологическом контексте с высокой точностью.