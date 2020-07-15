 

Специалисты научились редактировать гены при помощи красного света

15.07.2020, 0:06, Новости дня

Учеными была разработана новая система, позволяющая на основе света дальнего красного диапазона редактировать гены в клетках млекопитающих.

Дальний красный свет не участвует в фотосинтезе, он находится между красным и инфракрасным. Во время нового исследования команда ученых обнаружила, что он способен упростить процесс изменения структуры генома в органах.

Специалисты смогли эффективно редактировать отдельные участки генов, которые расположены в клетках млекопитающих, путем использования системы split-Cas9 в сочетании с освещением на основе светодиодов дальнего красного света. Применение нового метода помогло группе экспертов успешно изменить онкоген в опухоли мыши. По словам исследователей, в будущем новая система может быть применена для программируемого редактирования генома тканей в биомедицинском и в биологическом контексте с высокой точностью.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Сокурсник Путина Швец: Россия входит в “черную дыру”, и снятие санкций для нее – жизненно важная вещь. Украине нужно это использовать

08.06 / Во Львове из-за коронавируса остановят работу суда

15.06 / МИД оценил вероятность выхода США из режима контроля над ракетными технологиями

06.07 / Замминистра науки арестована по делу о мошенничестве

11.06 / Грузия потребовала от Украины пресечь вмешательство Саакашвили в ее внутренние дела

03.06 / Мнения: «Собачья» нефть Urals внезапно стала очень человеческой

09.06 / Режиссер объяснил желание Украины показывать российские фильмы

03.06 / Председатель совета директоров Twitter покинул свой пост

19.05 / Newsweek – в холодной войне XXI века победить могут и коммунисты

24.05 / Киевский зоопарк открылся после карантина и реконструкции. На входе образовалась большая очередь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска