Уникальный робот поможет пациентам с нарушениями моторно-двигательного аппарата

15.07.2020, 0:06, Новости дня

Различные средства для поддержания баланса при ходьбе часто используются для реабилитации пациентов, которые имеют заболевания, связанные с когнитивными и сенсорными дисфункциями или поражениями моторно-двигательного аппарата.

Такие средства выполняют свою задачу, но могут стать причиной травмы в результате падения. Чтобы снизить этот риск, учеными был разработан специальный робот в форме рюкзака.

Роботизированный hands-free девайс может автоматически распознавать нарушения в балансе при ходьбе или других активностях. Устройство корректирует баланс и предотвращает риск падения. Первые испытания уникального робота продемонстрировали успешные результаты.