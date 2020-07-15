Уникальный робот поможет пациентам с нарушениями моторно-двигательного аппарата

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15.07.2020, 0:06, Новости дня

Различные средства для поддержания баланса при ходьбе часто используются для реабилитации пациентов, которые имеют заболевания, связанные с когнитивными и сенсорными дисфункциями или поражениями моторно-двигательного аппарата.

Такие средства выполняют свою задачу, но могут стать причиной травмы в результате падения. Чтобы снизить этот риск, учеными был разработан специальный робот в форме рюкзака.

Роботизированный hands-free девайс может автоматически распознавать нарушения в балансе при ходьбе или других активностях. Устройство корректирует баланс и предотвращает риск падения. Первые испытания уникального робота продемонстрировали успешные результаты.



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