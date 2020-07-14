 

В Харькове женщина задушила 10-летнего сына и перерезала себе вены – полиция

14.07.2020, 23:42, Новости дня

В переулке Тбилисский на юго-западе Харькова 37-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, убив перед этим 10-летнего сына. Об этом 14 июля проинформировала полиция Харьковской области.

“Предварительно установлено, что 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови. В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая”, – говорится в сообщении.

Правоохранителям соседи рассказали, что женщина “вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляла”.

“Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала. Также работники полиции выяснили, что последние полгода харьковчанка имела финансовые проблемы, брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии”, – отметили в полиции.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство”.

В сюжете ТСН сказано, что женщину нашли в ванной комнате, а тело мальчика – в комнате по соседству. Еще один сын погибшей, младший, остался жив. В момент трагедии его не было дома.

Инцидент произошел в частном секторе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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