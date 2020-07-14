 

Директор МВФ призвала Зеленского придерживаться “разумной политики”

14.07.2020, 23:42, Новости дня

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским напомнила, что независимость Национального банка Украины является одним из требованием текущей программы сотрудничества Киева с Фондом. Об этом сообщила пресс-служба МВФ.

По итогам разговора Георгиева отметила, что у нее состоялась “открытая дискуссия” с Зеленским “по поводу опасений из-за давления, оказываемого на Национальный банк Украины”.

“Реформа НБУ и его результаты за последние пять лет – явная история успеха для Украины. Независимый центробанк способствует макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему – все это является важнейшим условием для инвестиций и роста. Действия НБУ сыграли важную роль в стабилизации экономики. Успешная очистка финансового сектора, который был разрушен мошенничеством, также является заслугой надзорной работы НБУ”, – подчеркнула директор МВФ.

Она добавила, что сохранить независимость Нацбанка – “в интересах Украины”, но также является требованием программы сотрудничества stand-by.

“Я призвала президента Зеленского придерживаться разумной денежно-кредитной и финансовой политики. Это ключ к активному инвестированию и инклюзивному росту”, – заключила Георгиева.

Зеленский в ходе разговора с главой МВФ обещал, что Национальный банк возглавит “независимый технократ”, сообщала пресс-служба украинского главы государства. Он также заявил, что определится с кандидатурой нового председателя НБУ до конца недели. 

Яков Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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