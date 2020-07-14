“Преднамеренная атака”. Эрдоган обвинил Армению в нападении на Азербайджан

14.07.2020, 23:42, Новости дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что в нарушении прекращения огня на азербайджано-армянской границе виновны военные Армении. Об этом 14 июля сообщает агентство “Анадолу”.

“Турция решительно осуждает атаки со стороны Армении против дружественного и братского Азербайджана”, – заявил Эрдоган.

По его мнению, применение тяжелого вооружения, указывает на то, что “происходящее является преднамеренной атакой на Азербайджан”, цель которой “состоит в том, чтобы воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе, а также создать новые очаги столкновений”.

Турция будет выступать против подобных атак на Азербайджан, отметил он.

Столкновения на границе Азербайджана и Армении начались 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало о захвате опорного пункта противника. В то же время министерство обороны Армении сообщило о “провокационных действиях” азербайджанской стороны. Азербайджан сообщал о гибели четырех военных, 14 июля – еще о семи, в том числе генерал-майора Полада Хашимова.