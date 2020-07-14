Мнение: В Идлибе подорвали российско-турецкий патруль

14.07.2020, 23:35, Разное

Во время патрулирования трассы М-4 был подорван совместный российско-турецкий патруль.

У наших трое раненых, у турок по сообщениям также от 3 до 5 раненых. Повреждены одна российская и одна турецкая машина.



Подрыв произошел на въезде в Ариха.

В очередной раз можно отметить, что Турция так и не смогла в полной мере обеспечить зону безопасности вдоль трассы М-4, хотя патрулирование трассы М-4 сейчас и проходит значительно дальше, чем весной. Покуда в Идлибе действуют "неумеренные" боевики, вероятность таких атак будет оставаться достаточно высокой. Произошедшее разумеется будет еще одним аргументом Асада в пользу необходимости наступательной операции к югу от трассы М-4.