 

Трамп не захотел вести переговоры с Китаем по торговой сделке

14.07.2020, 23:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах по торговой сделке с Китаем, который «ударил» по США «эпидемией».

Он отметил, что страны заключили «великолепное торговое соглашение», но «еще чернила не успели высохнуть», как Китай «ударил эпидемией» по США,  передает ТАСС со ссылкой на CBS.

Трамп заявил, что сейчас «не заинтересован в переговорах с Китаем по поводу еще одного соглашения».

В июне в Белом доме заявили о намерении президента прекратить торговую сделку, но вскоре после этого Трамп заверил в ее «полной сохранности», призвав Пекин продолжать выполнять условия соглашения.



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