США поздравили демократические силы Гонконга с проведением праймериз

14.07.2020, 23:25, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил гонконгских пандемократов с успешным проведением праймериз.

«Более 600000 гонконгцев проголосовали на первых пандемократических праймериз. Их энтузиазм наглядно демонстрирует желание, чтобы их голоса были услышаны, в то время как Коммунистическая партия Китая пытается подавить свободы территории, – отметил Помпео. – Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем заявление главы администрации Гонконга Кэрри Лам о том, что эти праймериз, возможно, нарушили недавно принятый Пекином закон о «национальной безопасности» для этой территории. Это в очередной раз демонстрирует, что Коммунистическая партия Китая боится демократии и свободомыслия собственного народа. Мы будем внимательно следить за развитием событий в преддверии намеченных на 6 сентября выборов в Законодательный совет Гонконга».