 

США заявили о «международном консенсусе» против Huawei

14.07.2020, 23:16, Новости дня

В отношении угрозы Huawei существует международный консенсус, сообщил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

По его словам, решение Лондона отказаться от использования оборудования Huawei в британских сетях 5G свидетельствует о «растущем международном консенсусе», передает ТАСС.

О’Брайен утверждает, что Huawei «и другие ненадежные поставщики» представляют «угрозу национальной безопасности», так как «остаются приверженными Коммунистической партии Китая».

США выразили надежду, что вместе с союзниками смогут «стимулировать инновации», чтобы добиться «разнообразия поставщиков в цепочке поставок 5G и обеспечения безопасности 5G, свободной от опасных манипуляций».

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Великобритания вошла в число государств, «которые отстаивают свою национальную безопасность, запрещая использование ненадежных поставщиков с высоким уровнем риска». В числе таких государств он назвал Данию, Латвию, Польшу, Румынию, Чехию, Швецию и Эстонию.

Помпео заявил, что страны «должны быть уверены в том, что оборудование и программное обеспечение 5G не будет угрожать их национальной безопасности, экономической безопасности, неприкосновенности частной жизни, интеллектуальной собственности или правам человека».

Напомним, Британия отказалась от участия Huawei в сетях 5G. С 31 декабря британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei.



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