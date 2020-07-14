Определять заболевания по сыворотке крови научились ученые из России

14.07.2020, 23:00, Новости дня

Российскими учеными был разработан новый метод диагностики заболеваний, который основан на анализе рассеяния лазерного излучения в сыворотке крови.

По словам ученых, уникальная методика не требует использования дорогостоящих реактивов, а также является быстрой, бесконтактной и безопасной. Благодаря данным преимуществам новая методика может быть использована в скрининговых исследованиях крови. Во время нового исследования команда ученых изучала сыворотку крови доноров с различными патологиями, которые влияют на иммунитет, – онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, сахарным диабетом.

Было обнаружено, что повышенный размер иммунных комплексов указывает на наличие заболеваний, а также способен оказывать потенциальный негативный эффект на состояние организма.