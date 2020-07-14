Эксперты рассказали, как кишечные бактерии влияют на вес человека

14.07.2020, 23:00, Новости дня

Специалисты рассказали о влиянии кишечных бактерий на вес человека. По словам американских ученых, необходимо понимать, каким образом триллионы микробов в кишечнике помогают людям переваривать пищу.

По мнению ученых, значительное влияние на вес человека оказывают бактерии, грибы и вирусы. Во время нового эксперимента ученые взяли образцы стула у сестер: одна сестра имела нормальный вес, а другая – страдала от избыточного. Бактерии из их кишечника были введены в организм лабораторных мышей.

Спустя несколько дней эксперимента грызуны, которым были введены бактерии из кишечника девушки с лишним весом, увеличились. У других испытуемых ничего не изменилось. После более подробного изучения микробы в кишечнике мышей специалисты выявили, что состав видов бактерий различался. Обнаружилось, что внутри каждого живого организма есть особые микробы, контролирующие вес. Люди с избыточным весом имеют очень высокую концентрацию бактерий из штамма Firmicutes, а худые – обладают большим количеством бактерий из штамма Bacteroidetes.