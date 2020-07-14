Мнение: Бабарико отказали в регистрации

14.07.2020, 22:30, Разное

ЦИК Белоруссии не зарегистрировал двух кандидатов на выборы президента, включая банкира Бабарико, которого недавно приняли за отмывание средств через Газпромовский банк и прочие махинации. Также отказали в регистрации кандидату Цепкало.

Официальная мотивировка в отказе в регистрации:

Лидия Ермошина рассказала, что получила от КГК информацию, что Виктор Бабарико не отразил в своей декларации некоторые финнасы. Глава ЦИК зачитала ответ Гоконстроля, в котором говорится, что политик создал «организованную преступную группу», которая «прокачивала» десятки миллионов долларов США. Лидия Ермошина зачитала сообщение КГК, в котором говорится о собственности Виктора Бабарико в офшорах и выводе средств на Кипр, в Литву, в Латвию.

Виктор Бабарико получил 350 тыс. долларов от «Приватлизинга» — утверждает Лидия Ермошина. Глава ЦИК пошутила, что «взятки в декларации не отражаются». Всего по словам Лидии Ермошиной, Виктор Бабарико не отразил в декларации не менее 450 тыс. долларов, полученные в 2020 году.

Также глава ЦИК рассказала, что «Белгазпромбанк» оказывал финансовую помощь штабу Виктора Бабарико. А так как банк принадлежит «Газпрому», то в Центризбиркоме считают ее иностранной. Также Лидия Ермошина рассказала, что около 500 работников банка в рабочее время помогали Виктору Бабарико вести избирательную кампанию.

С интригой на выборах в Белоруссии становится совсем напряженно.

Можно ожидать, что оппозиция призовет сторонников снятых кандидатов голосовать за кого-то из оставшихся в знак протеста, но есть мнение, на шансы Лукашенко это не сильно повлияет, при том, что эта кампания для Батьки очевидно существенно сложнее чем две предшествующие – дела с экономикой непростые, да и ситуация с коронавирусом накладывает свой отпечаток.

PS. Забавная фотожаба на Батьку в связи с анонсом Far Cry 6 про очередное "свержение диктатуры злого тирана где-то очень далеко" в стране очень похожей на Кубу.

Но боюсь надежды оппозиционеров на свержение Лукашенко через улицу встретят вопросы со стороны КГБ Белоруссии.