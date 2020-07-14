 

Мнение: Бабарико отказали в регистрации

14.07.2020, 22:30, Разное

ЦИК Белоруссии не зарегистрировал двух кандидатов на выборы президента, включая банкира Бабарико, которого недавно приняли за отмывание средств через Газпромовский банк и прочие махинации. Также отказали в регистрации кандидату Цепкало.
Официальная мотивировка в отказе в регистрации:

Лидия Ермошина рассказала, что получила от КГК информацию, что Виктор Бабарико не отразил в своей декларации некоторые финнасы. Глава ЦИК зачитала ответ Гоконстроля, в котором говорится, что политик создал «организованную преступную группу», которая «прокачивала» десятки миллионов долларов США. Лидия Ермошина зачитала сообщение КГК, в котором говорится о собственности Виктора Бабарико в офшорах и выводе средств на Кипр, в Литву, в Латвию.
Виктор Бабарико получил 350 тыс. долларов от «Приватлизинга» — утверждает Лидия Ермошина. Глава ЦИК пошутила, что «взятки в декларации не отражаются». Всего по словам Лидии Ермошиной, Виктор Бабарико не отразил в декларации не менее 450 тыс. долларов, полученные в 2020 году.
Также глава ЦИК рассказала, что «Белгазпромбанк» оказывал финансовую помощь штабу Виктора Бабарико. А так как банк принадлежит «Газпрому», то в Центризбиркоме считают ее иностранной. Также Лидия Ермошина рассказала, что около 500 работников банка в рабочее время помогали Виктору Бабарико вести избирательную кампанию.

С интригой на выборах в Белоруссии становится совсем напряженно.
Можно ожидать, что оппозиция призовет сторонников снятых кандидатов голосовать за кого-то из оставшихся в знак протеста, но есть мнение, на шансы Лукашенко это не сильно повлияет, при том, что эта кампания для Батьки очевидно существенно сложнее чем две предшествующие – дела с экономикой непростые, да и ситуация с коронавирусом накладывает свой отпечаток.

PS. Забавная фотожаба на Батьку в связи с анонсом Far Cry 6 про очередное "свержение диктатуры злого тирана где-то очень далеко" в стране очень похожей на Кубу.

Но боюсь надежды оппозиционеров на свержение Лукашенко через улицу встретят вопросы со стороны КГБ Белоруссии.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / “Вы *** со своим Гариком!”: Гузееву довели вопросами о разводе Харламова

08.06 / Юлия Ковальчук откровенно рассказала о своем недостатке

15.06 / Лиза Галкина заинтриговала Аллу Пугачеву сказкой собственного сочинения

02.07 / Россвязь и подведомственные предприятия приняли участие в организации голосования по поправкам в Конституцию России

23.05 / Мнение: Будущие зачистки

20.05 / В Москве разбилась машина за 14 миллионов

18.05 / Йен Сомерхолдер поздравил Никки Рид с днем рождения и опубликовал семейные кадры с их дочерью

21.06 / Личное: Хорошая девочка

04.06 / Мнение: Хафтар потерял аэропорт Триполи

07.06 / В Туле странное существо из канализации напугало слесаря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска