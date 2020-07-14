 

Опубликовано новое видео взрыва на пути российского патруля в Сирии

14.07.2020, 22:08, Новости дня

В Сети опубликована новая видеозапись взрыва самодельного взрывного устройства, сработавшего на пути российского патруля в Сирии, сообщают СМИ.

Видеозапись «показывает взрыв на автодороге М-4 глазами одного из военных», передает РЕН ТВ.

Перед «бронемашинами происходит мощный хлопок», после чего «участок трассы заволакивает дымом».

Напомним, боевики в Сирии подорвали самодельное взрывное устройство на пути следования российского патруля во время совместного с Турцией патрулирования, трое российских военнослужащих получили легкие ранения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Общество: «Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

24.05 / Очевидцы рассказали подробности перестрелки на юге Москвы

04.06 / Меркель подтвердила нежелание выдвигаться на пост канцлера ФРГ

02.07 / Британский МИД второй раз в истории вызвал посла Китая из-за Гонконга

12.07 / Продажи Skoda в РФ выросли в июне

13.06 / Нападение на Сивохо. Суд отклонил ходатайство защиты националистов о закрытии уголовного производства

07.07 / ВОЗ не исключила возможности передачи коронавируса по воздуху

05.06 / “Слуга народа” начинает подготовку к местным выборам, кредит МВФ под угрозой срыва. Главное из Telegram-каналов

14.07 / Эксперт: Туристический сектор Камчатки ждет взрывной рост

12.06 / В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков рицином из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска