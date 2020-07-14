Оправдание подсудимого — брак в работе

14.07.2020, 22:06, Разное

Ленинский декрет создал эту систему: вождь выносит приговор, судьи исполняют его волю.

Младший сын Сталина, Василий, недовольный своей жизнью после смерти отца, весной 1960 года побывал в китайском посольстве, где сделал, как доложили начальству, «клеветническое заявление антисоветского характера». Руководство страны обиделось.

Сталинское наследство Василий Сталин с отцом. Фото: public domain

— Василий Сталин — это антисоветчик, авантюрист, — сказал Михаил Суслов, член президиума и секретарь ЦК. — Надо пресечь его деятельность, отменить указ о досрочном освобождении и водворить его обратно в заключение.

— Василий Сталин — государственный преступник, — согласился Алексей Косыгин, член президиума ЦК и заместитель главы правительства. — Его надо изолировать.

В решении президиума ЦК записали:

«В связи с преступным антиобщественным поведением В. Сталина отменить постановление Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1960 года о досрочном освобождении В. Сталина от дальнейшего отбытия наказания и снятии судимости; водворить В. Сталина в места лишения свободы для отбытия наказания согласно приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР».

С сыном покойного вождя поступили по-сталински: без суда отправили в тюрьму. Через год срок заключения закончился. Но пускать его в Москву не хотели. Председатель КГБ Александр Шелепин и генеральный прокурор СССР Роман Руденко предложили «в порядке исключения из действующего законодательства направить В.И. Сталина после отбытия наказания в ссылку сроком на пять лет в г. Казань (в этот город запрещен въезд иностранцам). В случае самовольного выезда из указанного места, согласно закону, он может быть привлечен к уголовной ответственности».

Генеральный прокурор сам предложил нарушить закон!

И никого не смутило, что партийное начальство ставит себя выше и суда, и органов государственной власти. А как еще может быть?

Ленинский декрет

22 ноября 1917 года председатель Совнаркома Ленин, подписав декрет № 1, отменил все (!) законы и разогнал суд. Заодно отменил институт судебных следователей, прокурорского надзора и адвокатуру. 8-я статья декрета учреждала «рабочие и крестьянские революционные трибуналы» — «для борьбы против контрреволюционных сил».

Ленин выступает в зале заседаний Таврического дворца. Петроград, апрель 1917 года. Фотограф Евгений Волков. Источник: РИА Новости

В «Руководстве для устройства революционных трибуналов» говорилось:

«В своих решениях революционные трибуналы свободны в выборе средств и мер борьбы с нарушителями революционного порядка».

Страна вступила в эпоху беззакония — в прямом и переносном смысле. Ленин считал, что вправе нарушать любые нормы ради великой цели. Он, верно, полагал, что сам-то судит по справедливости. Но не мог не понимать, что отменил правосудие на территории всей страны и наделил своих соратников и последователей беззаконным правом вершить чужие судьбы.

Один из видных большевиков, будущий военный министр Михаил Васильевич Фрунзе издевался над теми, кого это испугало:

«"Совет народных комиссаров уничтожил суды, стране угрожает анархия и царство кулака!" — вопит буржуазия. Да, старые суды уничтожены, но на их месте должны быть созданы новые, народные. И так во всем остальном. Не станем скрывать, в процессе этой работы часто делается ненужное, а подчас и вредное, нередко совершаются жестокости. Но в основе этой глубокой, небывалой на земле работы — сдвиг всех общественно-экономических отношений. Из того кажущегося хаоса, который являет сейчас наша родина, родится новая Россия, более прекрасная и человечная, чем какая-либо иная страна».

Каждодневная действительность, кровавая и жестокая, должна была настораживать. Но какое значение имеет cудьба отдельных людей, когда речь идет о завоевании и удержании власти! Ленин полностью разрушил то, чего достигла старая Россия.

Телефонного права не было

Кардинальная судебная реформа началась при императоре Александре II в 1864 году: суд и судьи провозглашались независимыми. Смысл реформы — оградить людей от произвола властей. Что она дала России? Равенство всех перед законом, гласность судопроизводства, состязательный характер процесса — суд заседал открыто и впервые вводились прения сторон. Появились суд присяжных заседателей и институт присяжных поверенных, то есть адвокатура. Привлекать к ответственности, брать под стражу разрешалось только в установленном порядке. Реформа позволила РФ сделать огромный шаг вперед. Она показала:

суд станет независимым и беспристрастным, только если судебная власть полностью отделена от исполнительной.

6 мая 1906 года император Николай II утвердил новую редакцию «Основных государственных законов Российской империи», составленную в соответствии с манифестом «Об усовершенствовании государственного порядка» от 30 октября 1905 года. В РФ были закреплены гражданские права и свободы (неприкосновенность личности и имущества, свобода веры). Старая РФ не знала телефонного права — и не потому, что телефонных аппаратов было маловато, а потому, что даже император не мог нарушить закон и влиять на суд.

Александр Гучков. Фото: public domain

Александр Гучков, успешный бизнесмен и путешественник, увлекся политикой и был избран председателем Государственной думы. Бретер по натуре, он дрался на дуэли с другим депутатом и ранил его. Это уголовное преступление. Суд проявил снисхождение, но все-таки приговорил к нескольким неделям тюрьмы. И тогда Николай II как глава государства сократил тюремный срок, чтобы Гучков — ненавидевший императора! — как можно быстрее приступил к исполнению обязанностей председателя Думы. Современный исследователь поражен:

«Удивляет позиция верховной власти. Гучков доставляет сильные неприятности властям. Казалось бы, удобный повод «свести с ним счеты». Но нет! Какая-то публичная демонстрация отсутствия политической воли».

Сегодня подобное отношение к оппоненту воспринимается как слабость и глупость. А Николай II считал невозможным уничтожать тех, кто думает иначе: оппозиционеры — такие же патриоты России. И свои законодательные полномочия он разделил с Государственной думой и Государственным советом (что-то вроде нынешнего Совета Федерации).

Кто выносит приговор

С 1917 года партийные юристы были уверены, что политическая целесообразность важнее норм формального права, а судьи должны полагаться на революционное чутье.

Нарком юстиции Николай Крыленко в 1920 году объяснял:

— Социалистическое правосознание, а не старый закон — это тот принцип, на основании которого мы действовали.

Крыленко настаивал, чтобы судьи думали, прежде всего, о политике. Директива руководящих органов важнее закона. Уголовный кодекс 1922 года требовал от судей выбирать наказание, опираясь на «социалистическое правосознание».

Прокурор СССР Андрей Вышинский говорил:

«Советский суд — этот отвественнейший орган пролетарской диктатуры — должен исходить и всегда исходит исключительно из соображений государственной и хозяйственной целесообразности».

Генпрокурор Андрей Вышинский. Фото: РИА Новости

Глава ОГПУ Генрих Ягода в разговоре с подчиненными искренне заметил, что суд может кого-то оправдать только по ошибке.

Но откровенный правовой нигилизм и цинизм следовало замаскировать. Создать видимость законности, когда Конституция формально почиталась как святыня, а фактически делалось то, что было нужно власти. И никакие записанные в законах права человека не мешали. Все, кого Сталин приказывал уничтожить, были в его глазах преступниками, и он не нуждался в судебном подтверждении их вины. Он сам решал, кто виновен, а кто еще нет.

Министр госбезопасности Виктор Абакумов докладывал Сталину:

Виктор Абакумов. Фото: public domain

«В дополнение к представленному Вам списку арестованных изменников родины, шпионов и подрывников-диверсантов, которых МГБ СССР считает необходимым в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1950 года осудить к смертной казни, — прошу Вашего разрешения рассмотреть в Военной Коллегии Верховного Суда и приговорить к смертной казни — бывшего сотрудника Главного Управления Охраны МГБ СССР Федосеева, обвиняемого в шпионской деятельности».

Вождь выносил приговор. Судьи покорно исполняли его волю и к этому привыкли. Задачей судьи становилось не укрепление законности, а сохранение собственной жизни. Система воспитала новый тип:

не законник, который заботится о строгом соблюдении права, а крючкотвор, способный любому сомнительному делу придать законную форму.

Но иногда даже эти судьи не знали, что делать.

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