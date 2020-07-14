Ученые: Галлюцинации могут возникать у психически здоровых людей

14.07.2020, 21:53, Разное

Ученые, представляющие Гарвардскую медицинскую школу вместе с коллегами из Института мозга в Квинсленде (Австралия), выяснили, что галлюцинации могут возникать у психически здоровых людей. К такому выводу эксперты пришли после проведения масштабного исследования с участием более 30 000 добровольцев из 18 стран.

Команда специалистов проводила опрос участников, не имеющих никаких психических заболеваний. После систематизации результатов оказалось, что 5% людей сталкивались со странными видениями или слышали нечто несуществующее в своей жизни. Трети респондентам довелось пережить нечто “воображаемое” только один раз, еще трети – 2-5 раз.

С таинственными явлениями жители бедных стран сталкиваются намного реже, по сравнению с гражданами богатых государств. У женщин галлюцинации появляются чаще, чем у представителей сильного пола. Коренным жителям подобный опыт свойственен чаще, в отличие от иммигрантов. Вероятность увидеть или услышать нечто странное выше у тех, кто не состоит в браке и не имеет постоянного места занятости. Новое открытие очень важно для пересмотра имеющихся представлений о природе появления галлюцинаций. Оно может помочь в определении причин, лежащих в основе временного помрачения рассудка.