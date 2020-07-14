 

Ученые: Галлюцинации могут возникать у психически здоровых людей

14.07.2020, 21:53, Разное

Ученые, представляющие Гарвардскую медицинскую школу вместе с коллегами из Института мозга в Квинсленде (Австралия), выяснили, что галлюцинации могут возникать у психически здоровых людей. К такому выводу эксперты пришли после проведения масштабного исследования с участием более 30 000 добровольцев из 18 стран.
Команда специалистов проводила опрос участников, не имеющих никаких психических заболеваний. После систематизации результатов оказалось, что 5% людей сталкивались со странными видениями или слышали нечто несуществующее в своей жизни. Трети респондентам довелось пережить нечто “воображаемое” только один раз, еще трети – 2-5 раз.

С таинственными явлениями жители бедных стран сталкиваются намного реже, по сравнению с гражданами богатых государств. У женщин галлюцинации появляются чаще, чем у представителей сильного пола. Коренным жителям подобный опыт свойственен чаще, в отличие от иммигрантов. Вероятность увидеть или услышать нечто странное выше у тех, кто не состоит в браке и не имеет постоянного места занятости. Новое открытие очень важно для пересмотра имеющихся представлений о природе появления галлюцинаций. Оно может помочь в определении причин, лежащих в основе временного помрачения рассудка.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Мнение: Зачем США направили «калининградский кинжал» к сердцу Европы?

14.05 / Телеведущая Оксана Пушкина заболела коронавирусом после посещения ветеранов

27.05 / Экс-возлюбленная Ивана Жидкова разрешила ему встретиться с сыном

14.05 / В Samsung показали строение шарниров складного смартфона Galaxy Z Flip

13.05 / Скандалы: Изнасиловали? Заплатите штраф!

18.06 / «Враги все, кто ездит за рубеж»

11.06 / Ученые обнаружили главных распространителей коронавируса

08.06 / Мнение: Потери турецких БПЛА в Ливии

20.06 / Мнение: Индекс миролюбия, гражданство за 2 месяца и население бСССР в 2050 году

14.05 / Шутер Deep Rock Galactic официально доступен в магазине Steam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска