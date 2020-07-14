 

Посол Азербайджана поблагодарила Украину за ее позицию в армяно-азербайджанском конфликте

14.07.2020, 21:35, Новости дня

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова поблагодарила Министерство иностранных дел Украины за его позицию относительно обострения армяно-азербайджанского конфликта. Об этом дипломат написала 14 июля в блоге на сайте LB.ua.

“Хотелось бы выразить глубокую признательность уважаемому МИД Украины за четкую и принципиальную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН”, – написала посол.

Она подчеркнула, что позиция Киева “была выражена отчетливо”.

“Наши политические связи находятся на высоком уровне. Наши отношения прошли испытания временем. Мы всегда были опорой друг другу в трудные времена. Украина всегда была надежным другом и важным стратегическим партнером для Азербайджана, и сегодня это так. Мы поддерживаем друг друга и в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности наших стран в рамках признанных на международном уровне границ”, – отметила Ахундова.

Столкновения на границе Азербайджана и Армении начались 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало о захвате опорного пункта противника. В то же время министерство обороны Армении сообщило о “провокационных действиях” азербайджанской стороны. Азербайджан сообщал о гибели четырех военных, 14 июля – еще о семи, в том числе генерал-майора Полада Хашимова.

13 июля МИД Украины заявил, что “украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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