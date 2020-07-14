Корабли НАТО вошли в Черное море для военных учений

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14.07.2020, 21:35, Новости дня

В Черное море вошли подразделения Постоянной морской команды НАТО (SNMG2) и Постоянная группа НАТО по противоминным действиям (SNMCMG2). Об этом 14 июля сообщает пресс-служба Объединенного командования ВМС НАТО.

Подразделение SNMG2 прибыло в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом “Alvaro de Bazan” (F-101) в качестве флагмана.

Они совместно с военными из Болгарии и Украины примут участие в двух региональных учениях, сообщается в  релизе.

Суда SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta 7 июля вышли в Черное море, где к ним присоединился румынский тральщик и с которым они 10 июля прибыли в Бургас.

8 июля сообщалось, что в Черное море вошли четыре корабля противоминной группы НАТО №2 Standing NATO Mine Counter Measures Group Two (SNMCMG2). Отмачалось, что к группе SNMCMG2, которую возглавляет греческий офицер Димитрос Кацурос, присоединятся румынские и болгарские корабли.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на территорию Украины допускаются войска других государств для участия в международных военных учениях. Среди этих учений были и украинско-американские Sea Breeze 2020.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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