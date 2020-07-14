Топ-5 самых безлюдных курортов России

14.07.2020, 21:23, Разное

Выбирайте варианты из

нашей подборки, которую мы составили вместе с сервисом для планирования

путешествий OneTwoTrip. Ловите список курортов, на которых обычно спокойно и

не многолюдно.

Сукко, Черное море

Как добраться: до Анапы на самолете

(билет из Москвы и обратно около 7 500 рублей), а от города 40 минут на

маршрутке.

Стоимость отеля на 1 ночь: от 1

000 рублей на двоих.

Сукко – небольшой

поселок близ Анапы, в предгорьях Кавказа. Он очень отличается от соседних

городов и поселений: это уже не степь, а почти горы. И растительность тут иная,

и воздух считается горным, целебным.

Поселок вытянут

вглубь континента, поэтому до пляжа чаще всего приходится идти пешком – но море

в любом случае будет близко. Жилье – в основном частный сектор, гостевые дома

или мини-отели, но и гостиницы тоже есть. Стоимость проживания тут ниже, чем в

Анапе, а людей на порядок меньше.

Пляжи галечные,

широкие. Центральный пляж отлично оборудован, а чуть подальше можно найти более

безлюдные дикие. Самая чистая вода у пляжа Варваровская щель, который

расположен немного в отдалении от Сукко. Именно его предпочитают местные

жители.

Криница, Черное море

Как добраться: в Геленджик на

самолете (билет из Москвы и обратно около 9 000 рублей), из аэропорта 33

километра на маршрутке.

Стоимость отеля на 1 ночь: от 2

200 рублей на двоих.

Очень маленький поселок

недалеко от Геленджика. Отдыхающие любят Криницу за изоляцию от городской

суеты. Местных жителей мало, и почти все они работают в туристическом секторе.

Жить предстоит в гостевых домах и квартирах, гостиниц тут нет.

Уединенность и

покой – вот характеристики отдыха в Кринице. Сюда едут не за развлечениями, а

как раз наоборот – чтобы от всего отдохнуть. Никаких особенных

достопримечательностей здесь нет, зато очень красивая природа, чистый песчаный

пляж и тишина по ночам. Можно погулять по окрестным горным склонам – в районе

много невысоких пиков, на которые несложно взобраться самостоятельно.

Бетта, Черное море

Как добраться: в Геленджик на

самолете (билет из Москвы и обратно около 9 000 рублей), дальше на маршрутке.

Стоимость отеля на 1 ночь: от

1000 рублей на двоих.

Соседка Криницы,

один из самых уединенных уголков черноморского побережья. Если посмотреть на

карту, видно, что здесь заканчивается дорога. При этом не стоит думать, что в

Бетте нет инфраструктуры – в поселке работает несколько отелей. Но в основном

жилье снимают в частном секторе – и тут сервис тоже на высоте, в гостевых домах

есть даже бассейны.

Центральный пляж

песчаный, на набережной расположены кафе и раздевалки. Вообще длинная полоса

пляжей тянется от Бетты до Криницы и в другую сторону, до Архипо-Осиповки,

поэтому выбор локаций большой. Из развлечений – прогулки по горам и дайвинг. А

в 15 минутах езды Пшадские и Бигиусские водопады, развалины Византийской

крепости и рыбачий хутор.

Пересыпь, Азовское море

Как добраться: на самолете до

Анапы (билет из Москвы и обратно около 7 500 рублей), оттуда на такси или

маршрутке.

Стоимость отеля на 1 ночь: от

700 рублей на двоих.

Небольшой уединенный

курортый поселок на побережье Азовского моря. По соседству популярные

Голубицкая и За Родину, до них при желании можно дойти пешком. Но

местоположение Пересыпи уникально: вдоль песчаной косы, в окружении лиманов и

моря. Климат тут мягкий и влажный, вода прогревается до +26 градусов.

Крупных гостиничных

комплексов или санаториев в Пересыпи нет, отдыхающие селятся в гостевых домах и

частном секторе.

Главные

преимущества поселка – тишина и отсутствие городской суеты. Здесь практически

нетронутая природа и минимум достопримечательностей и развлечений, а значит,

туристы едут исключительно за спокойным пляжным отдыхом.

Пляжи в Пересыпи

песчаные, что редкость для Таманского района. Море очень мелкое – плюс для

семей с детьми. Недалеко от поселка есть лечебный пляж с источником

вулканических грязей.

Отрадное, Крым, Черное море

Как добраться: на Самолете до

Симферополя (билет из Москвы и обратно около 10 000 рублей), от аэропорта на автобусе до поселка (в пути около часа).

Стоимость отеля на 1 ночь: от 3

000 рублей на двоих.

Небольшой поселок

под Ялтой, в котором меньше суеты и людей, чем в других уголках Крыма. Место отлично

подходит для спокойного отдыха.

Климат тут как на

Средиземном море – теплый, субтропический. Пляжи просторные, галечные,

большинство с хорошей инфраструктурой. Море очень чистое, а воздух считается

целебным благодаря реликтовому можжевеловому лесу. Отрадное окружено горами,

поэтому летом тут не так жарко, как на равнинной части Крыма.

Есть в поселке и

свои достопримечательности – винзавод “Магарач” с музеем, где проводят

дегустации, и старинный парк, принадлежавший когда-то имению Орлова-Давыдова, а

сегодня входящий в пансионат “Прибрежный”. Парк признан памятником ландшафтной

архитектуры и садово-паркового искусства.