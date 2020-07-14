Топ-5 самых безлюдных курортов России
14.07.2020, 21:23, Разное
Выбирайте варианты из
нашей подборки, которую мы составили вместе с сервисом для планирования
путешествий OneTwoTrip. Ловите список курортов, на которых обычно спокойно и
не многолюдно.
Сукко, Черное море
Как добраться: до Анапы на самолете
(билет из Москвы и обратно около 7 500 рублей), а от города 40 минут на
маршрутке.
Стоимость отеля на 1 ночь: от 1
000 рублей на двоих.
Сукко – небольшой
поселок близ Анапы, в предгорьях Кавказа. Он очень отличается от соседних
городов и поселений: это уже не степь, а почти горы. И растительность тут иная,
и воздух считается горным, целебным.
Поселок вытянут
вглубь континента, поэтому до пляжа чаще всего приходится идти пешком – но море
в любом случае будет близко. Жилье – в основном частный сектор, гостевые дома
или мини-отели, но и гостиницы тоже есть. Стоимость проживания тут ниже, чем в
Анапе, а людей на порядок меньше.
Пляжи галечные,
широкие. Центральный пляж отлично оборудован, а чуть подальше можно найти более
безлюдные дикие. Самая чистая вода у пляжа Варваровская щель, который
расположен немного в отдалении от Сукко. Именно его предпочитают местные
жители.
Криница, Черное море
Как добраться: в Геленджик на
самолете (билет из Москвы и обратно около 9 000 рублей), из аэропорта 33
километра на маршрутке.
Стоимость отеля на 1 ночь: от 2
200 рублей на двоих.
Очень маленький поселок
недалеко от Геленджика. Отдыхающие любят Криницу за изоляцию от городской
суеты. Местных жителей мало, и почти все они работают в туристическом секторе.
Жить предстоит в гостевых домах и квартирах, гостиниц тут нет.
Уединенность и
покой – вот характеристики отдыха в Кринице. Сюда едут не за развлечениями, а
как раз наоборот – чтобы от всего отдохнуть. Никаких особенных
достопримечательностей здесь нет, зато очень красивая природа, чистый песчаный
пляж и тишина по ночам. Можно погулять по окрестным горным склонам – в районе
много невысоких пиков, на которые несложно взобраться самостоятельно.
Бетта, Черное море
Как добраться: в Геленджик на
самолете (билет из Москвы и обратно около 9 000 рублей), дальше на маршрутке.
Стоимость отеля на 1 ночь: от
1000 рублей на двоих.
Соседка Криницы,
один из самых уединенных уголков черноморского побережья. Если посмотреть на
карту, видно, что здесь заканчивается дорога. При этом не стоит думать, что в
Бетте нет инфраструктуры – в поселке работает несколько отелей. Но в основном
жилье снимают в частном секторе – и тут сервис тоже на высоте, в гостевых домах
есть даже бассейны.
Центральный пляж
песчаный, на набережной расположены кафе и раздевалки. Вообще длинная полоса
пляжей тянется от Бетты до Криницы и в другую сторону, до Архипо-Осиповки,
поэтому выбор локаций большой. Из развлечений – прогулки по горам и дайвинг. А
в 15 минутах езды Пшадские и Бигиусские водопады, развалины Византийской
крепости и рыбачий хутор.
Пересыпь, Азовское море
Как добраться: на самолете до
Анапы (билет из Москвы и обратно около 7 500 рублей), оттуда на такси или
маршрутке.
Стоимость отеля на 1 ночь: от
700 рублей на двоих.
Небольшой уединенный
курортый поселок на побережье Азовского моря. По соседству популярные
Голубицкая и За Родину, до них при желании можно дойти пешком. Но
местоположение Пересыпи уникально: вдоль песчаной косы, в окружении лиманов и
моря. Климат тут мягкий и влажный, вода прогревается до +26 градусов.
Крупных гостиничных
комплексов или санаториев в Пересыпи нет, отдыхающие селятся в гостевых домах и
частном секторе.
Главные
преимущества поселка – тишина и отсутствие городской суеты. Здесь практически
нетронутая природа и минимум достопримечательностей и развлечений, а значит,
туристы едут исключительно за спокойным пляжным отдыхом.
Пляжи в Пересыпи
песчаные, что редкость для Таманского района. Море очень мелкое – плюс для
семей с детьми. Недалеко от поселка есть лечебный пляж с источником
вулканических грязей.
Отрадное, Крым, Черное море
Как добраться: на Самолете до
Симферополя (билет из Москвы и обратно около 10 000 рублей), от аэропорта на автобусе до поселка (в пути около часа).
Стоимость отеля на 1 ночь: от 3
000 рублей на двоих.
Небольшой поселок
под Ялтой, в котором меньше суеты и людей, чем в других уголках Крыма. Место отлично
подходит для спокойного отдыха.
Климат тут как на
Средиземном море – теплый, субтропический. Пляжи просторные, галечные,
большинство с хорошей инфраструктурой. Море очень чистое, а воздух считается
целебным благодаря реликтовому можжевеловому лесу. Отрадное окружено горами,
поэтому летом тут не так жарко, как на равнинной части Крыма.
Есть в поселке и
свои достопримечательности – винзавод “Магарач” с музеем, где проводят
дегустации, и старинный парк, принадлежавший когда-то имению Орлова-Давыдова, а
сегодня входящий в пансионат “Прибрежный”. Парк признан памятником ландшафтной
архитектуры и садово-паркового искусства.
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