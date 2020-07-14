Астрономы впервые обнаружили вокруг массивной звезды спиральные потоки вещества

14.07.2020, 21:17, Разное

Российским астрономам вместе с зарубежными коллегами удалось впервые обнаружить вокруг массивной звезды G358.93-0.03 несколько спиральных потоков вещества. Рядом с космическим телом были зафиксированы создающие мазерное излучение неизвестные ранее молекулы.

Процессом образования звезды G358.93-0.03, расположенной на расстоянии 22 000 световых лет от Земли, заинтересовались специалисты, представляющие Уральский федеральный университет, а также эксперты Центра астрофизики Университета Гуанчжоу (Китай). Они смогли выяснить, что окружающий молодую массивную звезду газовый диск отличается спиральной структурой, связанной с вращением протозвезды. Диск регулярно увеличивается в размерах из-за пыли и газа. В данный момент его диаметра составляет около 1340 а. е.

Для расчета траектории движения окружающего звезду вещества исследователи разработали математическую модель. Они и раньше полагали, что вещество способно падать по спирали на объект, однако зафиксировать этот процесс они смогли только сейчас с помощью ярких мазерных вспышек. В рамках работы также удалось узнать, что движение материи осуществляется вдоль спирали к внутренней области диска от внешней.

С помощью новых видов мазеров астрономы получили возможность проследить за аккреционной вспышкой и спиральными потоками, причиной появления которых является фрагментация диска G358.93-0.03. Дисковая аккреция может быть естественным явлением, характерным для образования звезд с большими или малыми массами, заключили специалисты.