 

«С Максимом у нас все нормально»: Нино Нинидзе посмеялась над выдумками недоброжелателей

14.07.2020, 21:09, Разное

Нино Нинидзе посмеялась над выдумками недоброжелателей относительно ее романа с Максимом Виторганом. Актриса подчеркнула, в их отношениях все хорошо.
Возлюбленные встречаются на протяжении одного года. Информация об их романе появилась спустя три месяца после развода актера с Ксенией Собчак. Пользователи Сети после этого регулярно высказывали свои домыслы по поводу романа пары, а звезды кино предпочли публично не распространяться о своих отношениях. В одном из недавних интервью на вопрос о личной жизни и просьбу приоткрыть завесу тайны по поводу романа с Виторганом Нинидзе отреагировала довольно агрессивно, отметив, что «завеса уже приоткрыта всей страной, а у них все нормально».

13 июля актриса отметила свой день рождения. Нино Нинидзе подчеркнула, сейчас занимается обустройством нового жилья, поэтому очень была бы рада получить подарки, связанные с домом.



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