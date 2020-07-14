 

Епархия запретила в служении шестерых клириков уральского монастыря

14.07.2020, 21:02, Разное

…захваченного лишенным сана схимонаха Сергием.

Екатеринбургская епархия РПЦ в начале июля запретила в служении шестерых священнослужителей Среднеуральского женского монастыря, захваченного лишенным сана схимонаха Сергием (Романовым). Информацию об этом Интерфакс обнаружил в профилях клириков на сайте епархии; уточнять причину решения в РПЦ не стали.

Так, речь идет об иерее Сергие Берестове и иеромонахах Германе (Лазареве), Иоанне (Иванове), Павле (Тимофееве), Оресте (Платонове) и Алексии (Истомине). «6 июля 2020 года — временно запрещен в священнослужении вплоть до выяснения степени вины и ответственности епархиальным церковным судом», — указано на страницах каждого из них.

«В любом случае, если священник любой совершает службу, которую вознамерится совершить отец Сергий, он автоматически попадает под запрет в священнослужении, — сказали Интерфаксу в пресс-службе Екатеринбургской епархии. — Что его ожидает, это второй вопрос, но он совершает каноническое преступление, кто бы это ни был».

Самого бывшего настоятеля Среднеуральского монастыря Сергия, который весной проклинал тех, кто закрывает храмы из-за вспышки коронавирусной инфекции, в начале лишили права проповедовать, а после в конце мая так же запретили в служении. В середине июня Сергий со сторонниками взял монастырь под свой контроль и организовал там дежурство казаков, а 3 июля епархиальный суд в Екатеринбурге лишил его сана схиигумена.

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Источник: Новая газета



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