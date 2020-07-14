Эксперт: Туристический сектор Камчатки ждет взрывной рост

14.07.2020, 20:53, Новости дня

Многие жители центральной РФ и иностранцы мечтают оказаться на Камчатке, осмотреть вулканы, порыбачить. Поэтому врио губернатора Владимир Солодов сфокусировался на планах создания туристического кластера. Думаю, эти проекты вызовут взрывной рост уже в ближайшее время. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя итоги первых ста дней работы Солодова на посту главы региона.

«То, что Солодов сделал за 100 дней в краю, который расположен настолько далеко от центральной России, что считается почти анклавом, демонстрирует его эффективность как политика. Он быстро вник в проблемы и бизнеса, и рядовых граждан. На фоне других проблемных регионов Дальнего Востока, Камчатка выглядит тихой спокойной заводью. И Солодов умудряется полностью реализовывать федеральную политику, учитывая при этом особенности этой территории.. Новый губернатор наладил контакты с местным населением, начал выправлять экономику и при этом организовал систему регионального управления на уровне стандартов, заданных Москвой», – сказал политолог, эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.

Напомним, в конце прошлой недели исполнилось 100 дней с момента назначения 37-летнего Владимира Солодова временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. Ранее он руководил Фондом развития Дальнего Востока. На посту главы региона Солодов сменил Владимира Илюхина, который ушел в отставку по собственному желанию – после девяти лет управления регионом. Выборы губернатора намечены на 13 сентября, на ближайший Единый день голосования.

«С первых дней Солодов задал тренд на открытость. Он говорит, объясняет свои действия и решения не только рядовым гражданам, что стало уже нормой среди губернаторов новой волны, но и подробно, дотошно разъясняет свои решения подчиненным. Очевидно: для реализации идей руководителя нужен эффективно работающий аппарат. Но очень важно, что Солодов постоянно общается с управленцами. Когда его слово доносят до жителей полуострова его подчиненные – это создает некий «купол доверия». Ведь Камчатский регион – очень дробный, расстояния – большие, населения немного, поэтому простое человеческое слово там важнее информации, полученной из телевизора или соцсетей. Вот почему Солодов своим подходом создал уникальный эффект», – поделился политолог.

Еще один элемент открытости, которого добился Солодов – цифровизация. Цифровое управление позволяет теперь гражданам не ездить по госорганам, добывая какие-то справки. Платформа «Центр развития Камчатки» – тоже идея Солодова – позволяет жителям региона самим высказыватьпредложения по развитию своего города, района или деревни. Кроме того, создан портал «Камчатка в порядке», благодаря которому простые камчадалы могут легко попасть на онлайн-прием к чиновникам всех уровней власти.

«Цифровизация не требует огромных усилий. Она требует только волевого решения руководителя региона и доверия населения. Поэтому эти программы по примеру Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга были легко внедрены на территории Камчатки. И уже сейчас мы наблюдаем эффект», – отмечает Баширов.

Что касается социально-экономических показателей Камчатки, то эксперт выделяет несколько пунктов. Первое, что бросается в глаза, – как легко край пережил период распространения коронавируса. Видимо, помогла и удаленность края от больших городов, и меры, принятые местными властями. Второе – Солодов очень быстро сумел привлечь в регион дополнительные средства из госбюджета. «Причем, он добился инвестиций не просьбами, – мол, нам плохо, дайте денег.

Нет, Солодов предложил Москве конкретные экономические проекты, которые обещают прибыль.

А когда поступают государственные инвестиции такого рода, это сразу же привлекает и частных инвесторов. К Солодову тут же потянулся бизнес, претендующий на соучастие в таких проектах», – отметил Баширов.

«В первую очередь, Солодов обратил внимание на те направления экономики, которые обещают «мультиэффект». Например, на туризм. Многие жители центральной РФ и иностранцы мечтают оказаться на Камчатке, осмотреть вулканы, порыбачить. Камчатский туризм уже «продается» очень хорошо. Поэтому Солодов сфокусировался на планах создания туристического кластера. Думаю, эти проекты вызовут взрывной рост уже в ближайшее время. Туда поедут туристы», – предрекает Баширов.

Начала решаться еще одна проблема, вызывавшая постоянное недовольство камчадалов – завышенные цены на рыбу. Солодов добился соглашения торговых сетей с промысловыми компаниями по продаже местной рыбы с минимальными наценками.

«Когда вы обеспечиваете рыбакам прибыльный сбыт за пределами региона, они охотно идут на снижение цен для внутреннего рынка. РФ – цельное государство, и эта цельность, на мой взгляд, должна выражаться и в таких проектах, как на Камчатке. Солодов с одной стороны лоббирует интересы тех, кто добывает рыбу, чтобы продукт пошел в центральную Россию в гораздо больших объемах – например, 90% от вылова, а 10% – на потребление населением края. Это та самая экономическая логика, от которой выигрывают все – местные получают рыбу дешевле, а рыбаки больше зарабатывают на поставках в центр России», – отметил эксперт.

Что касается предвыборной кампании в крае, то Баширов отмечает ее спокойный, неконфликтный характер, несмотря на то, что кроме Солодова в ней принимает участие еще 16 кандидатов. «Это можно объяснить высокой уверенностью Солодова в себе. Если ты чувствуешь потребности людей, если ты их не обманываешь, то тебе не страшны и 16 соперников. Это может быть даже хорошо, что так много кандидатов зарегистрировалось на Камчатке. Пусть каждый предложит свои планы по улучшению жизни на полуострове. Хотя бы частично, эти планы в любом случае потом могут быть реализованы», – надеется Баширов.

Оппозиция, разумеется, будет искать поводы для упреков в адрес Солодова, но действовать ей придется очень изощренно, уверен политолог, поскольку у врио губернатора не замечено слабых мест. «У Солодова шансы на победу высокие. Ему достался очень сложный регион, там множество проблем, требующих срочного решения. Но, на мой взгляд, он справляется. А как считают избиратели – мы узнаем в сентябре», – заключил Баширов.