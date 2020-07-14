Диетологи из Испании назвали продукты, позволяющие избавиться от укачивания в транспорте

14.07.2020, 20:53, Разное

Диетологи из Испании назвали продукты, употребление которых поможет избавиться от укачивания в транспорте. Эксперты рекомендуют планировать дальние путешествия на ночное время, чтобы организм испытывал меньше стресса.

По словам Нурии Монфуледы, являющейся врачом-диетологом, для облегчения неприятного состояния во время поездки можно употреблять рис, поскольку он оседает в нижней части желудка и быстро насыщает организм. В качестве легкого перекуса не помешают арахис или яблоки. Специалист из Барселоны отмечает, что полезным в этом плане может быть салат из орехов, яблок, моркови и куриного филе, приготовленного на гриле.

Людям, имеющим склонность к укачиванию, следует ограничить или исключить из рациона потребление слишком соленых блюд, задерживающих в организме воду и заставляющих потреблять больше жидкости. Лучше отказаться от бутербродов с салями, советует эксперт по питанию Фатима Бранко и предлагает заменить их сэндвичами из цельнозернового хлеба, помидоров и несоленого сыра. В качестве напитков во время путешествия отлично подойдет имбирный или травяной чай.