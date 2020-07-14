 

Диетологи из Испании назвали продукты, позволяющие избавиться от укачивания в транспорте

14.07.2020, 20:53, Разное

Диетологи из Испании назвали продукты, употребление которых поможет избавиться от укачивания в транспорте. Эксперты рекомендуют планировать дальние путешествия на ночное время, чтобы организм испытывал меньше стресса.
По словам Нурии Монфуледы, являющейся врачом-диетологом, для облегчения неприятного состояния во время поездки можно употреблять рис, поскольку он оседает в нижней части желудка и быстро насыщает организм. В качестве легкого перекуса не помешают арахис или яблоки. Специалист из Барселоны отмечает, что полезным в этом плане может быть салат из орехов, яблок, моркови и куриного филе, приготовленного на гриле.

Людям, имеющим склонность к укачиванию, следует ограничить или исключить из рациона потребление слишком соленых блюд, задерживающих в организме воду и заставляющих потреблять больше жидкости. Лучше отказаться от бутербродов с салями, советует эксперт по питанию Фатима Бранко и предлагает заменить их сэндвичами из цельнозернового хлеба, помидоров и несоленого сыра. В качестве напитков во время путешествия отлично подойдет имбирный или травяной чай.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Жириновский: Лукашенко попытается передать власть сыну

09.06 / На Риз Уизерспун подали в суд за не сделанные ею подарки

10.06 / Полиция объявила о задержании актера Михаила Ефремова

11.06 / Ефремова увезли на допрос из-за сбыта наркотиков

16.05 / Дочь русского богатыря Владимира Турчинского поделилась архивными снимками отца

03.07 / Мнение: Гонконгский вопрос

20.05 / Брэд Питт записал видеообращение к выпускникам университета Миссури, который не окончил сам

03.06 / Мнение: Друг ван Дейка со странной волыной

29.05 / Дворец сделал официальное заявление о срыве Кейт Миддлтон

25.05 / Сколько продлится масочный режим в России?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска