 

Британский самолет провел многочасовой полет у границ России

14.07.2020, 20:48, Новости дня

Британский самолет-разведчик Sentinel R.1 провел полет у границ РФ в регионе Балтики, пишут СМИ со ссылкой на мониторинговые данные западных авиаресурсов.

Британский Sentinel R.1 вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии, провел несколько полетов у границы Калининградской области, пролетев над Польшей, Балтикой и Литвой, передает «Интерфакс».

Всего самолет провел в небе более шести часов.

10 июля Sentinel R.1 также проводил разведку у границ Калининградской области. Тогда длительность полета составляла свыше пяти часов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Вашингтон собрался частично возобновить финансирование ВОЗ

02.06 / Захвативший банк в Москве извинился перед его сотрудниками, полицейскими и Бузовой

19.05 / В РФ определились с вариантами проведения детского отдыха в летних лагерях

16.05 / Продюсер Лев: Все итальянцы в США – или полицейские, или мафиози. А если надо, они и те, и те. Их пока ведут на арест – они уже все рассказывают

23.05 / Готов расторгнуть контракт: Хеведес отказался возвращаться в “Локомотив” из-за пандемии

19.05 / Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет

18.05 / Карантин в Свердловской области продлили до 25 мая

15.06 / На Филиппинах осуждена журналистка-«крестоносец»

27.05 / Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП на 7%

11.06 / Юрист нашел в отчетах штабов Навального явные противоречия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска