Британский самолет провел многочасовой полет у границ России
14.07.2020, 20:48, Новости дня
Британский самолет-разведчик Sentinel R.1 провел полет у границ РФ в регионе Балтики, пишут СМИ со ссылкой на мониторинговые данные западных авиаресурсов.
Британский Sentinel R.1 вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии, провел несколько полетов у границы Калининградской области, пролетев над Польшей, Балтикой и Литвой, передает «Интерфакс».
Всего самолет провел в небе более шести часов.
10 июля Sentinel R.1 также проводил разведку у границ Калининградской области. Тогда длительность полета составляла свыше пяти часов.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет