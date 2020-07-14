Азербайджанские военные заявили об уничтожении армянского дота
14.07.2020, 20:48, Новости дня
Военные Азербайджана уничтожили армянский дот в товузском направлении границы, сообщил глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
«Подразделения азербайджанской армии уничтожили долговременную огневую точку вооруженных сил Армении, обстреливающую позиции наших подразделений и населенных пунктов в направлении Товузского района», – цитирует главу пресс-службы РИА «Новости».
Ранее Армения уточнила число погибших в результате конфликта на границе с Азербайджаном.
В воскресенье на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли.
Кремль выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе двух стран.
Во вторник стало известно, что на территории Армении, рядом с границей Азербайджана, повредили наземные газопроводные трубы Газпрома.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.
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