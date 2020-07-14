 

Эрдоган назвал изменение статуса Святой Софии исправлением исторической ошибки

14.07.2020, 20:48, Новости дня

Власти Турции, изменив статус собора Святой Софии с музея на мечеть, исправили совершенную в 1934 году историческую ошибку, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы исполнили волю 83 млн наших граждан. В 1934 году кто превратил ее в музей? А сейчас мы исправляем эту ошибку. Это наше суверенное право», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».

По его словам, Святая София была превращена в мечеть не из церкви, а из музея. «При Фатихе [султане Мехмеде II Завоевателе] она была принята в разрушенном виде и затем превращена нами в сокровище. В течение веков за ней ухаживали, расширяли, делали ещe красивее. Пусть никто не волнуется, мы продолжим сохранять Айя-Софию как сокровище, ее культурную ценность», – добавил глава Турции.

Власти страны, по словам президента, проводят реставрацию церквей и синагог. «У нас ни в коем случае нет вражды к представителям других религий – наоборот, есть уважение. У нас в четыре-пять раз больше культовых строений для немусульман, чем в Европе для мусульман», – сообщил Эрдоган.

Напомним, госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений с 24 июля.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом, в ходе которых глава Турции гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.



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