Некоторые пожилые россияне могут получить до 10 тысяч рублей от государства: подробности

14.07.2020, 20:37, Разное

Единовременную выплату могут получить несколько категорий граждан. Претендовать на нее могут пенсионеры, которые платили страховые взносы на накопительную пенсию в период с 2002 по 2004 годы.

В эту категорию попадают женщины с 1957 по 1966 годы рождения и мужчины с 1953-го по 1966-й. Также на единовременную выплату могут претендовать пожилые россияне – участники программы софинансирования пенсий.

Размер выплаты – до десяти тысяч рублей. Для ее получения нужно подать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства и приложить необходимые документы. Если в ПФР примут положительное решение, деньги придут на карту в течение месяца.

Ранее “Дни.ру” писали, что депутаты фракции “Справедливая Россия” внесли на рассмотрение законопроект о повышении пенсий гражданам старше 75 лет и инвалидам первой группы. Партийцы предлагают увеличить выплаты на пять тысяч рублей.

В настоящее время на такую прибавку могут рассчитывать только россияне, перешагнувшие 80-летний рубеж. В свою очередь в правительстве отметили, что не видят достаточных оснований для увеличения выплат гражданам старше 75 лет.

С 1 июля пенсии в России увеличились для опекунов, на попечении которых находятся несовершеннолетние граждане. А с августа будут проиндексированы накопительные пенсии.

Также в ПФР намерены увеличить средний размер пенсии в России. Там планируют, что к следующему году выплаты пожилым гражданам превысят 17 тысяч рублей.