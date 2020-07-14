Главные книжные новинки лета
14.07.2020, 20:37, Разное
Совместно с ЛитРес, крупнейшим сервисом электронных и
аудиокниг, “Дни.ру” сделали подборку самых горячих новинок этого лета, которые
обязательны к прочтению.
“Заветы”, Маргарет Этвуд
Тридцать лет Маргарет Этвуд не раскрывала
поклонникам “Рассказов Служанки” что же случилось с Фредовой и Галаадом, но
посмотрев одноименный сериал, автор так вдохновилась образом Тетки Лидии, что
написала продолжение своего культового романа. Спустя пятнадцать лет с уже
известных читателям событий теократическая республика Галаад продолжает жить по
жутким и унизительным для части населения правилам, но вот-вот все кардинально изменится.
История рассказывается от лица трех тесно связанных между собой героинь: Тетки
Лидии, Агнес – юной дочери Служанки – и Дейзи из Торонто. В 2019 году роман был
награжден Букеровской премией.
“Парижское
эхо”, Себастьян Фолкс
Юный марокканец Тарик приезжает в Париж. Он
мечтает жить здесь, на родине своей матери, которую почти не помнит, но о
которой так хочет узнать. Юноша нуждается в деньгах, и приятель знакомит его с
Ханной, профессором истории из США. Женщина собирает информацию о жизни парижанок
во время немецкой оккупации, и ей нужен помощник. Преступая к совместной
работе, эти двое очень разных по возрасту, социальному положению и менталитету
людей даже не предполагают, какие шокирующие факты узнают про сложнейший
исторический период и какие открытия сделают в своих собственных судьбах.
“Тот самый
парень”, Джиллиан Додд
Джей-Джей и Филипп впервые поцеловались в
четвертом классе. А потом всегда были рядом. Она знала, что именно Фил понимает
ее лучше всех, и ему можно доверить любую тайну. И вдруг появился Дэнни:
веселый, смелый, чертовски привлекательный. Джейдин не смогла устоять. Но ведь
она была влюблена в Филиппа. Или все-таки в Дэнни? Ах, как бы было здорово,
если бы не нужно было выбирать. С этими чувствами всегда так: обязательно у
кого-то разбитое сердце, а у кого-то “жили долго и счастливо”. Интересно, как
сложится история у этой троицы.
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“Сестра четырех”, Евгений Водолазкин
Один из самых титулованных авторов
современности написал пьесу, действие которой разворачивается в одной из
московских больниц во время сегодняшней пандемии. Молодой курьер Фунги, пожилой
Писатель и амбициозный Депутат средних лет оказались заперты на карантин. Из
персонала клиники остались лишь Доктор на грани нервного срыва и медицинская
Сестра неопределенного возраста. Герои делятся историями из жизни, обсуждают
происходящее в мире, да гадают, что за стук до них периодически доносится – то ли
кто-то достраивает больницу, то ли гробы заколачивает. С юмором, философски и
очень жизненно.
“Ночь,
когда огни погасли”, Карен Уайт
После предательства мужа и болезненного
развода Мэрили Талбот Данлап с двумя детьми
переезжает в пригород Атланты. Сначала все складывается удачно. Она снимает
жилье у интересной пожилой дамы, с которой они быстро находят общий язык.
Вскоре женщина заводит друзей среди местных жителей, и начинает втягиваться в
неспешную, но вполне насыщенную жизнь городка. Но однажды в местном блоге
таинственный автор начинает писать о Мэрили такие подробности, которые девушка
предпочла бы скрыть. Героиня решает выяснить, кто и зачем это делает, но все
оказывается гораздо сложнее, чем она предполагает.
“Бруклинские
глупости”, Пол Остер
Натан переехал в Бруклин, когда узнал о своей
смертельной болезни. Здесь, в тишине и одиночестве, он хотел прожить последние
дни, коротая их за написанием “Книги человеческой глупости”. Он подробно и с
удовольствием вспоминает нелепые случаи, произошедшие с ним в течение жизни. Уединению
приходит конец, когда однажды в букинистической лавке мужчина встречает своего
племянника, променявшего успешную карьеру на бесперспективную, но приносящую
ему удовольствие работу. Общаясь с юношей, Натан начинает по-новому видеть
окружающий мир, а жизнь его наполняется новыми людьми, событиями и смыслами.
“Брак
по-американски”, Тайари Джонс
Рой – успешный управленец, Селестия – перспективная
художница. Они молоды, влюблены и, кажется, что их счастье будет вечным. Неожиданно
полиция обвиняет его в серьезном преступлении. Герой пытается доказать свою
невиновность, но из-за отсутствия алиби, адвокат не может ничего сделать, и
мужчину приговаривают к двенадцати годам тюрьмы. Селестия какое-то время переписывается
с супругом, а затем подает на развод. Через пять лет приговор отменяют, и Рой
возвращается домой в надежде восстановить отношения, но узнает, что у его
бывшей жены новая семья.
“Нормальные
люди”, Салли Руни
Марианна и Коннелл – одноклассники, но,
пожалуй, сложно найти более непохожих людей. Она – нелюбимая дочка богатых
родителей, изгой в школе. Он – красавчик, обожаемый мамой и сверстниками. Они
сами не замечают, как становятся парой и начинают тщательно скрывать это, а
потом неожиданно расстаются. После окончания школы ребята переезжают в Дублин:
взрослая жизнь, новые друзья, куча возможностей, но их случайная встреча все
меняет. Чувства накрывают новой волной, хотя теперь Коннелл и Марианна
поменялись ролями: она звезда тусовки, он ее верный паж. Долго ли они пробудут
вместе? Откровенная и чувственная история о первой любви.
“Институт”, Стивен Кинг
Однажды двенадцатилетний Люк Эллис очнулся в странном
месте, называемом Институт. Он с ужасом узнал, что его родители мертвы, а сам
он похищен из-за своих экстраординарных способностей. Мальчика окружает
множество таких же одаренных детей, над которыми проводятся жуткие
эксперименты. Бежать нельзя, за хорошее поведение можно получить жетоны для
игровых автоматов, а нарушители дисциплины бесследно исчезают. Люк Эллис
напуган происходящим, но перспектива остаться здесь навсегда страшит его еще
больше. Мальчик уверен, что даже у самой продуманной системы безопасности есть
слабое место, и он обязательно его найдет.
“Водка как нечто большее”, Евгений Гришковец
Водка считается чуть ли национальным русским
напитком. Будто лишь мы на всей Земле умеем ее правильно пить. Драматург и
режиссер Евгений Гришковец в свойственной ему легкой, остроумной манере
размышляет о значении водки в русской культуре, находит взаимосвязи крепких
напитков, традиционных для разных стран и менталитета людей в этих странах
живущих, и пытается объяснить, почему русские водку уважают, а иностранцы
никогда не поймут. Весело, познавательно, с философским оттенком.
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