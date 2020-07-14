Главные книжные новинки лета

14.07.2020, 20:37, Разное

Совместно с ЛитРес, крупнейшим сервисом электронных и

аудиокниг, “Дни.ру” сделали подборку самых горячих новинок этого лета, которые

обязательны к прочтению.

“Заветы”, Маргарет Этвуд

Тридцать лет Маргарет Этвуд не раскрывала

поклонникам “Рассказов Служанки” что же случилось с Фредовой и Галаадом, но

посмотрев одноименный сериал, автор так вдохновилась образом Тетки Лидии, что

написала продолжение своего культового романа. Спустя пятнадцать лет с уже

известных читателям событий теократическая республика Галаад продолжает жить по

жутким и унизительным для части населения правилам, но вот-вот все кардинально изменится.

История рассказывается от лица трех тесно связанных между собой героинь: Тетки

Лидии, Агнес – юной дочери Служанки – и Дейзи из Торонто. В 2019 году роман был

награжден Букеровской премией.

“Парижское

эхо”, Себастьян Фолкс

Юный марокканец Тарик приезжает в Париж. Он

мечтает жить здесь, на родине своей матери, которую почти не помнит, но о

которой так хочет узнать. Юноша нуждается в деньгах, и приятель знакомит его с

Ханной, профессором истории из США. Женщина собирает информацию о жизни парижанок

во время немецкой оккупации, и ей нужен помощник. Преступая к совместной

работе, эти двое очень разных по возрасту, социальному положению и менталитету

людей даже не предполагают, какие шокирующие факты узнают про сложнейший

исторический период и какие открытия сделают в своих собственных судьбах.

“Тот самый

парень”, Джиллиан Додд

Джей-Джей и Филипп впервые поцеловались в

четвертом классе. А потом всегда были рядом. Она знала, что именно Фил понимает

ее лучше всех, и ему можно доверить любую тайну. И вдруг появился Дэнни:

веселый, смелый, чертовски привлекательный. Джейдин не смогла устоять. Но ведь

она была влюблена в Филиппа. Или все-таки в Дэнни? Ах, как бы было здорово,

если бы не нужно было выбирать. С этими чувствами всегда так: обязательно у

кого-то разбитое сердце, а у кого-то “жили долго и счастливо”. Интересно, как

сложится история у этой троицы.

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“Сестра четырех”, Евгений Водолазкин

Один из самых титулованных авторов

современности написал пьесу, действие которой разворачивается в одной из

московских больниц во время сегодняшней пандемии. Молодой курьер Фунги, пожилой

Писатель и амбициозный Депутат средних лет оказались заперты на карантин. Из

персонала клиники остались лишь Доктор на грани нервного срыва и медицинская

Сестра неопределенного возраста. Герои делятся историями из жизни, обсуждают

происходящее в мире, да гадают, что за стук до них периодически доносится – то ли

кто-то достраивает больницу, то ли гробы заколачивает. С юмором, философски и

очень жизненно.

“Ночь,

когда огни погасли”, Карен Уайт

После предательства мужа и болезненного

развода Мэрили Талбот Данлап с двумя детьми

переезжает в пригород Атланты. Сначала все складывается удачно. Она снимает

жилье у интересной пожилой дамы, с которой они быстро находят общий язык.

Вскоре женщина заводит друзей среди местных жителей, и начинает втягиваться в

неспешную, но вполне насыщенную жизнь городка. Но однажды в местном блоге

таинственный автор начинает писать о Мэрили такие подробности, которые девушка

предпочла бы скрыть. Героиня решает выяснить, кто и зачем это делает, но все

оказывается гораздо сложнее, чем она предполагает.

“Бруклинские

глупости”, Пол Остер

Натан переехал в Бруклин, когда узнал о своей

смертельной болезни. Здесь, в тишине и одиночестве, он хотел прожить последние

дни, коротая их за написанием “Книги человеческой глупости”. Он подробно и с

удовольствием вспоминает нелепые случаи, произошедшие с ним в течение жизни. Уединению

приходит конец, когда однажды в букинистической лавке мужчина встречает своего

племянника, променявшего успешную карьеру на бесперспективную, но приносящую

ему удовольствие работу. Общаясь с юношей, Натан начинает по-новому видеть

окружающий мир, а жизнь его наполняется новыми людьми, событиями и смыслами.

“Брак

по-американски”, Тайари Джонс

Рой – успешный управленец, Селестия – перспективная

художница. Они молоды, влюблены и, кажется, что их счастье будет вечным. Неожиданно

полиция обвиняет его в серьезном преступлении. Герой пытается доказать свою

невиновность, но из-за отсутствия алиби, адвокат не может ничего сделать, и

мужчину приговаривают к двенадцати годам тюрьмы. Селестия какое-то время переписывается

с супругом, а затем подает на развод. Через пять лет приговор отменяют, и Рой

возвращается домой в надежде восстановить отношения, но узнает, что у его

бывшей жены новая семья.

“Нормальные

люди”, Салли Руни

Марианна и Коннелл – одноклассники, но,

пожалуй, сложно найти более непохожих людей. Она – нелюбимая дочка богатых

родителей, изгой в школе. Он – красавчик, обожаемый мамой и сверстниками. Они

сами не замечают, как становятся парой и начинают тщательно скрывать это, а

потом неожиданно расстаются. После окончания школы ребята переезжают в Дублин:

взрослая жизнь, новые друзья, куча возможностей, но их случайная встреча все

меняет. Чувства накрывают новой волной, хотя теперь Коннелл и Марианна

поменялись ролями: она звезда тусовки, он ее верный паж. Долго ли они пробудут

вместе? Откровенная и чувственная история о первой любви.

“Институт”, Стивен Кинг

Однажды двенадцатилетний Люк Эллис очнулся в странном

месте, называемом Институт. Он с ужасом узнал, что его родители мертвы, а сам

он похищен из-за своих экстраординарных способностей. Мальчика окружает

множество таких же одаренных детей, над которыми проводятся жуткие

эксперименты. Бежать нельзя, за хорошее поведение можно получить жетоны для

игровых автоматов, а нарушители дисциплины бесследно исчезают. Люк Эллис

напуган происходящим, но перспектива остаться здесь навсегда страшит его еще

больше. Мальчик уверен, что даже у самой продуманной системы безопасности есть

слабое место, и он обязательно его найдет.

“Водка как нечто большее”, Евгений Гришковец

Водка считается чуть ли национальным русским

напитком. Будто лишь мы на всей Земле умеем ее правильно пить. Драматург и

режиссер Евгений Гришковец в свойственной ему легкой, остроумной манере

размышляет о значении водки в русской культуре, находит взаимосвязи крепких

напитков, традиционных для разных стран и менталитета людей в этих странах

живущих, и пытается объяснить, почему русские водку уважают, а иностранцы

никогда не поймут. Весело, познавательно, с философским оттенком.