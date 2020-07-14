Мнение: Письмо: “Флешбэки из детства”

14.07.2020, 20:35, Разное

Такими письмами я обычно брезгую, после этого мне тоже хочется руки помыть.

Брезгливость вызывает, когда взрослый человек ноет о том, как его обижали в детстве.

Это значит он так и остался маленьким, бесполезным, но в отличие от детей из него уже ничего не вырастет.

Можно сказать, что он – брак. Причем брак по собственной воле, поскольку каждый здоровый человек может выбрать: жить или прозябать. Если он опирается на себя, живет. Если ищет виноватых в детстве, прозябает.

soleile_fille

Добрый день, Эволюция!

У меня проблема из детства, хотя я не понимаю, почему она проснулась. Сейчас мне 30, в разводе, без детей.

(Муж ушел, детей нет, в личной жизни – пусто. Поэтому у нее проснулось желание поискать виноватых в детстве. Не признавать же, что неудачница)

В целом, я могу назвать свою жизнь счастливой – хорошая работа, друзья, семья, исполняю потихоньку мечты, строю планы. Всё здорово, но в последнее время начались флешбеки из детства, хотя я думала, что давно это все пережила и забыла.

(Дальше будет понятно, что с работой у нее так же плохо, как и со всем остальным. И мечты ее потихоньку воплощают родители, пока она болтается как г в проруби. И никогда в этом правиле не бывает исключений. Как обиженный на детство, так обязательно во взрослой жизни – ноль)

Я росла в семье строгих, традиционных понятий. Отец военный, мама аптекарь. Мы много переезжали, и я часто меняла школы, друзья постоянные были только у бабушки в деревне. Училась я всегда хорошо, родители не особо хвалили, говорили, что я «молодец среди овец».

Вся проблема была в наказаниях. Я не помню, за что именно, но меня били, обычно солдатским ремнём. У мамы была система, что первый проступок за какое-то время – 5 ударов, второй – 10 и так далее. Больше 30 ударов не помню. Меня не избивали до полусмерти, иногда заменяли стоянием на коленях в углу, помню, как-то это было на горохе. Отец никогда меня не бил, он говорил маме, что ребёнка надо высечь, а потом приходил жалеть.

(Вот на этом косяки ее родителей начинаются и заканчиваются, если она не врет, что ее били. Бить детей нельзя. Даже таких неприятных как автор. Бить детей – варварство. К тому же может вырасти вот такая вот обиженка как автор, с мазохизмом смакующая, как отец говорил, что ее надо высечь, а потом приходил жалеть. Но это не значит, что она получила травму. Травма у нее только одна – ее эгоцентризм)

Это продолжалось лет до 12-13, пока один раз, когда мама замахнулась на меня полотенцем, я его не схватила. Видимо, что-то такое было в моих глазах, что меня больше не били. Но лучше не стало.

Подростковые годы вспоминаю с ужасом. Лет с 14 у меня были мысли о суициде. Отец тогда уволился из армии, целыми днями был дома на моих летних каникулах и постоянно срывался на меня. Приходила мама с работы, и кричала на меня, что я плохо себя веду. Я не помню, как я себя вела, вряд ли была паинькой. Но ощущение беспомощности и безвыходности помню хорошо, меня не отпускали никуда гулять, я должна была сидеть дома с отцом, который на меня срывался.

(Она даже сейчас г в проруби, но ей хотелось бы в 14 лет ощущать не беспомощность, а силу и волю. Только силу и волю никто не подаст, их надо самим добывать и строить, преодолевая трудности и преграды. А автор ничего не хотела делать, хотела только валяться и киснуть, за что на нее и орали родители)

У меня началась, как я сейчас понимаю, какая-то психосоматическая штука. Очень сильно стал болеть живот, приступами. Дошло до того, что он распухал, и я не могла почти ничего есть – от всего было плохо. Меня клали в больницу, обследовали и сказали, что это дискинезия кишечника. Вроде, мы пытались это лечить, но становилось только хуже. Когда я уже не могла без боли дышать, ходить, мы с мамой поехали к какой-то шаманке. Она лечила массажем и яйцами, но это помогло, больше никогда у меня так не болел живот. Во взрослом возрасте я обследовалась, всё в порядке с пищеварением.

(Она думает, что если помогла шаманка, то это точно травма от родителей была. Хотя шаманки и обычные дисфункции ЖКТ лечат, и психотерапия лечит, и гипноз. Тем более с массажами. Да и много разных сбоев бывает в подростковом возрасте, а потом большинство их перерастают. Но автор оставила в памяти не то, как родители с ней возились и бегали по врачам и шаманам, а то, что “ааааааа, психосомаааатика из-за них”)

На фоне стресса в 11 классе у меня опять началась какая-то непонятная штука, были сильные головокружения, иногда я не могла ходить, ползла буквально на четвереньках до дивана. Мы сходили к неврологу, кажется, меня посадили на легкие успокоительные и выровняли гормональный фон. Школу я закончила с золотой медалью, но не смогла поступить на бесплатное в то единственное место, где я хотела учиться.

(Давление у нее падало, поскольку тонус слабый, спортом не занималась, режима нормального не было, да еще нервничала из-за экзаменов. Но она опять относит это на родительский счет и записывает им в долг)

Родители оплачивали мне платное образование, но постоянно мне высказывали по поводу денег, не разрешая работать. После скандала из-за того, что я потратила 50 рублей на проезд для гуляния с подружками, я пошла работать. Это была середина 1-го курса, устроилась промоутером. Стало лучше, но ненадолго. Если я задерживалась на работе или на гулянках, то мама звонила и орала на меня, иногда говорила, чтоб я не возвращалась домой. Мне не хватало тогда смелости развернуться и уйти, приходила как побитая собака и выслушивала, как меня ненавидят, как я принесу в подоле и прочее. Иногда казалось, что лучше бы били.

(Училась за счет родителей, жила у родителей, за их счет. Но не благодарна за это, а обижается, что родители беспокоились за нее и кричали. И посмотрите, развернуться она хотела и уйти. Куда интересно? Промоутер)

Мой протест выражался в том, что я в 17 лет начала курить и лишилась девственности, все равно мама называла меня шлюхой. После 2-го курса я пересдала экзамены и поступила на бесплатное, работала все университетские годы.

(Если бы не протест, она бы до сих пор была девственницей?)

В конце 4-го курса меня позвали замуж, отец не разрешал жить вместе, бил кулаком по столу и говорил, что всё только после свадьбы. Через пару месяцев после предложения, я увидела его с любовницей.

(Если бы не отец, ее бы и один раз замуж не взяли. Но она считает, что раз у него самого была любовница, он и ее должен был агитировать гулять)

Ещё через пару месяцев он ушёл. Сделал это, когда мама была в командировке. После нашего разговора один на один, я схватила коньяк и ушла из дома в ночь. Это было очень странно, никто мне не звонил и ничего не спрашивал, хотя подобного я раньше себе не позволяла.

(Посмотрите на типичную обиженку. Схватила полотенце и поэтому ее перестали бить, а не потому что она уже была взрослой девочкой. Схватила коньяк и ушла и отец подчинился, а не потому что и так чувствовал себя виноватым. Она все время настраивает себя, что надо качать права. А про реальную независимость до сих пор ничего не думает. Хочет качать права, вися на шее)

Потом началась мамина депрессия, она жила на транквилизаторах и почти ничего не ела. Я поддерживала ее как могла. В один день она думала, что в гости придёт отец и буквально выставила меня за дверь. Я ехала и рыдала, потому что поняла, что вся моя жизнь с суровым воспитанием – ложь.

(Поняла, что все лоооожь)

Потом была свадьба, отец был только в загсе. Так получилось, что через месяц после свадьбы я забеременела, когда узнала об этом, то рыдала по несколько часов каждый день. Мне было очень страшно, потому что я только закончила универ, как и мой муж, я не знала, что дальше делать, затрещала ему кому-либо говорить. Приехала к бабушке, она меня старалась успокоить, но ничего не помогало. В итоге беременность замерла. Сейчас мне не стыдно, что я этому была рада. Аборт сделать я бы не смогла, но и рожать мне не хотелось.

(Автор, ну помолитесь, чтобы у вас никогда не было детей)

Пока я лежала в больнице, мама сказала, что они с отцом снова сошлись. Я очень долго не могла с ним говорить.

Через два года мы развелись. Я вернулась к родителям. С ними я смогла прожить полгода, они все так же хотели меня контролировать и устраивать скандалы.

(А она хотела жить у них, за их счет, но быть свободной от контроля, а лучше – главной над ними)

В моей квартире, купленной в ипотеку с мужем, только положили кафельную плитку на полу в кухне, я взяла у подруги надувной матрас и сбежала. Там был только ремонтный ужасный унитаз, кран из стены, тазик и электрический чайник, но я была счастлива. Ремонт мне помогали делать родители, так же как закрыть ипотеку, за что я им очень благодарна.

(И вот она сбежала на свободу от тиранов. В квартиру, которую купили ей они, частично муж, отремонтировали они, на матрас подруги. У этой нищенки и обиженки нет ничего своего до сих пор, но она что-то из себя строит)

Сейчас у нас хорошие отношения. Мне даже иногда говорят, что как здорово, что я с мамой как с подружкой говорю. Я не держу зла и понимаю, что они не умели воспитывать по-другому и хотели мне всего самого лучшего, у них у самых было трудное детство, особенно у мамы.

(Она их простила, говорит с мамой как с подружкой, не уважает ее и никогда не будет ей помогать, всегда будет висеть у них на шее)

Но почему-то в последние пару месяцев у меня снова начались кошмары, мне плохо, когда орут на чужих детей.

(С такой лживой рефлексией автор даже заметить не может, что завидует ровесницам, которые замужем и с детьми. И поэтому цепляется к вот этому вот – орут, чтобы не завидовать)

Наверно, нужно обратиться к психологу, хотя я не считаю, что у меня травма. Я не уверена, что хочу иметь детей, хотя часики тикают очень громко. Не хочу пожалеть об этом решении через пару лет.

(Автор, вы в любом случае очень пожалеете. Обо всем, чего бы вы ни сделали. У вас Попрошайка такая огромная, что вы так и будете все время ныть, всех обвинять и жаловаться)

Возможно вы, Эволюция, сможете мне помочь. Была бы очень благодарна. Спасибо большое за ваш труд!