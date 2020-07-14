Из пены морской: Кэти Перри на пляже в Малибу

14.07.2020, 20:30, Разное

Несмотря на то что температура воды в океане у берега Малибу составляет бодрящие 19 градусов, для Кэти Перри – это не помеха. Накануне певица вместе с подругой отправилась на пляж, чтобы немного позагорать и искупаться. Перри выбрала слитный купальник Eres стоимостью 485 долларов. В дополнение певица взяла с собой очки для плавания в тон, чтобы изучать дно океана.

Певица признается, что не может дождаться встречи с дочерью, которая, по ее мнению, будет дерзкой девчонкой. Недавно Кэти рассказала, что во время одного из УЗИ малышка впервые вышла с ней на связь, причем сделала это довольно неожиданным способом:

Когда твоя нерожденная дочь показывает тебе средний палец уже в утробе (видео можно увидеть здесь. – Прим. ред.), ты понимаешь, что попала.

Кэти Перри с подругой

Для жениха Перри актера Орландо Блума этот ребенок станет вторым. У него уже есть 9-летний сын Флинн от брака с моделью Мирандой Керр. О том, как он готовится к этому важному событию и чего ждет больше всего, Орландо рассказал во время интервью на ток-шоу Good Morning America.

Я взволнован и очень рад. Наступает волшебное время прибытия маленького ангела на эту планету – именно так я могу описать будущее событие.

Жду не дождусь бессонных ночей, чтобы вставать покормить малышку с бутылочкой. Конечно же, я имею в виду сцеженное молоко, потому что наверняка мы будем кормить ее грудным молоком. Но бутылочки точно будут.

Я с нетерпением жду именно этих моментов, потому что очень люблю их: когда кругом ночь, все спят, и бодрствуешь только ты и засыпающий ребенок. Знаете, это такие тихие фрагменты жизни, когда ты со своей семьей и малышом, здесь и сейчас, смотришь, чем можешь помочь, и стараешься позаботиться об этом маленьком человечке,

– рассказал Блум.